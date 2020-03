Spusu Italia: debutto sempre più vicino. Aperta ricerca di personale per il Servizio Clienti a Milano

Già lo scorso ottobre vi avevamo anticipato come la sede operativa di Spusu Italia, il nuovo operatore mobile virtuale del gruppo austriaco Mass Response, sarebbe stata Milano (quella legale attualmente è a Bolzano).

Oggi arriva una ulteriore conferma da un annuncio lavorativo pubblicato su diversi portali dedicati alla pubblicazione di offerte di lavoro (indeed e cercalavoro.com). Nello specifico, quello che sarà il nuovo operatore mobile virtuale “dal cuore grande” (come cita il claim sul sito ufficiale) sta cercando 10 operatori/operatrici per la propria struttura posizionata in zona Crescenzago (nelle vicinanze dell’omonima fermata della metropolitana) a Milano.

Nella descrizione dell’annuncio è riportato quanto segue:

Spusu è l’operatore di telefonia mobile dal cuore grande che presto sbarcherà in Italia! Offerte semplici e comprensibili vengono accompagnate da un servizio clienti eccellente. Per mantenere questa promessa, cerchiamo al più presto un Addetto/a al servizio clienti spusu.

Dall’annuncio si capisce che la ricerca è effettuata direttamente dalla filiale italiana del gruppo austriaco che opererà di fatto come una startup e i colloqui per chi interessato all’offerta lavorativa segnalata, avverranno direttamente in sede.

Insomma nuovi indizi, dopo quelli già segnalati nei mesi scorsi, che fanno capire come il lancio in Italia è ormai imminente, come annunciato dallo stesso operatore in un comunicato stampa, in cui si parlava del primo trimestre 2020 (quindi entro la fine di questo mese).

Sempre che l’attuale emergenza Conoravirus non rallenti il debutto di questo nuovo MVNO. Ringraziamo i lettori che ci hanno segnalato via social e tramite commenti i due annunci lavorativi di cui abbiamo appena scritto e ricordiamo che per questo tipo di segnalazioni potete sempre contattarci qui!).

