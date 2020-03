Rabona Mobile, offerta gratuita di Solidarietà Digitale: 10 GB ad alcuni clienti e per chi è in Roaming in UE

Dopo CoopVoce e altri operatori mobili che hanno aderito all’iniziativa Solidarietà Digitale, anche Rabona Mobile ha deciso di dare il suo contributo, mettendo a disposizione dei clienti che hanno sottoscritto una delle offerte contenenti fino a 20 Giga di traffico dati al mese, ulteriori 10 Giga gratis.

Anche i clienti che si trovano all’estero, in uno dei paesi che aderiscono al Roaming in UE *, riceveranno 10 Giga di traffico dati omaggio, “senza distinzione di promo attiva, vale a dire per tutti”, come ci comunicano direttamente da Rabona.

L’attivazione è stata già fatta in modo automatico nella giornata di oggi e i 10 Giga omaggio possono essere consumati entro un mese (da oggi).

L’iniziativa non è disponibile per chi non ha una offerta a pacchetto attiva sulla propria linea.

* Elenco Paesi che aderiscono al Roaming in UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

