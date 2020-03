Optima Mobile, offerta gratuita di Solidarietà Digitale: 20 GB al mese per tre mesi per tutti (aggiornato)

Con una comunicazione inviata via SMS ai propri clienti nella giornata di oggi, Optima Mobile ha deciso di aggiungersi alle diverse iniziative in corso a sostegno della Solidarietà Digitale promossa dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.

Per l’occasione, Optima Mobile (ESP MVNO su rete Vodafone con velocità potenziali fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload) ha regalato ai propri clienti 20 GB di traffico dati al mese per i prossimi tre mesi.

Come riportato nello screenshot dell’SMS ricevuto oggi dai clienti (che vedete qui in alto), la speciale offerta lanciata oggi si chiama Giga per TE e non prevede alcun costo mensile.

Il comunicato stampa

Quello che segue è il comunicato stampa diffuso questa mattina, con qualche dettaglio in più.

Optima Italia S.p.A. – smart-utility italiana attiva nel mercato dell’energia e delle telecomunicazioni – in questo periodo di emergenza da Coronavirus, ha deciso di regalare ai propri clienti Mobile 20 giga al mese, per 3 mesi.

I giga si aggiungeranno a quelli già presenti sulle proprie tariffe e si attiveranno una volta che questi saranno consumati. Si tratta di un’iniziativa che si rivolge a tutti i clienti Mobile di Optima.

Abbiamo pensato di essere vicini ai nostri clienti con un regalo utile a tutti, in queste giornate a casa con più esigenze di connessione – ha commentato Francesco Caliendo, AD di Optima Italia. Offrendo più giga, Optima vuole dare la possibilità a tutti di sentirsi più vicini, in un momento in cui ciò avviene principalmente online, offrendo supporto anche a coloro che lavorano da casa con necessità di un più ampio pacchetto dati.

Per consultare tutte le attuali iniziative di Solidarietà Digitale in corso, potete accedere al nostro approfondimento a questo link.

