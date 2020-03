Yellow. Mobile: nuovo operatore mobile virtuale in arrivo o reseller su rete Vodafone?

Segnalata da diversi lettori, dal 23 marzo è apparsa su Facebook una pagina dedicata a Yellow. Mobile, quello che dovrebbe essere (forse) un nuovo operatore mobile virtuale o uno dei tanti reseller lanciati nel nostro paese.

Le informazioni al momento sono davvero limitate: chi gestisce la pagina, rispondendo alle domande degli utenti, sostiene che Yellow. Mobile si appoggia alla rete di Vodafone Italia, con accesso al 4G+ (fino ad un massimo potenziale di 60 Mbps in download).

Sempre dal noto social network sono state già presentate quelle che dovrebbero essere due delle offerte proposte, una da 4,99 euro al mese, l’altra da 8,99 euro, riservate a chi effettua portabilità da altro gestore (con l’esclusione di Vodafone).

L’offerta da 4,99 euro al mese dovrebbe prevedere 40 GB di traffico dati in 4G, minuti e SMS illimitati, mentre il pacchetto da 8,99 euro al mese, ben 100 GB, minuti e SMS illimitati.

Al momento non esiste un sito web ufficiale dove poter avere ulteriori riscontri o informazioni e non risulta nessun registrazione come Yellow. o Yellow. Mobile né nel registro pubblico degli operatori di comunicazione né nel registro delle imprese.

Allo stesso modo, ad oggi non è riscontrabile nemmeno una registrazione del marchio Yellow. Mobile, che evidentemente ha alle spalle un’altra società al momento non comunicata.

Sperando non sia un Pesce d’Aprile, attendiamo qualche riscontro un po’ più concreto per capire se siamo davanti a un nuovo MVNO (nelle varianti che ormai chi ci legge da tempo conoscerà bene) o di un reseller (ATR MVNO).

Sicuramente le due proposte tariffarie segnalate appaiono interessanti. Coronavirus permettendo, vedremo se e tra quanto avverrà il lancio di questa nuova realtà. Come sempre potete inviarci le vostre segnalazioni e per i diretti interessati, è a disposizione la nostra sezione per i comunicati stampa.

