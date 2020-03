CoopVoce: ancora disponibili le offerte EASY e TOP 10 a partire da 5 euro al mese

Non solo TOP 50, la promozione lanciata oggi da CoopVoce con 50 Giga, minuti illimitati e 1.000 SMS (qui tutti i dettagli), ma l’operatore continua a rendere disponibile anche le offerte “EASY” e “TOP 10” per chi necessita di quantitativi minori di traffico dati.

CoopVoce EASY

CoopVoce EASY mette a disposizione 300 minuti di chiamate, 300 SMS e 3 Giga di internet in 4G (l’intero bundle è utilizzabile anche in Roaming in UE) a 5 euro al mese ed è attivabile da chiunque richieda una nuova numerazione o la portabilità del numero da altro gestore, senza costi aggiuntivi, mentre i già clienti possono ugualmente richiederla, ma pagando un costo di attivazione di 9 euro una tantum.

La SIM ha un costo di 10 euro con 5 euro di traffico incluso. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, se il credito residuo è sufficiente, in caso contrario verrà sospesa per 30 giorni, durante i quali i minuti e gli SMS sono tariffati in base al piano tariffario di base attivo sulla SIM, mentre il traffico internet è inibito.

Se entro i 30 giorni di sospensione non si procede a ricaricare la propria utenza, l’opzione verrà disattivata.

Come per tutte le altre offerte CoopVoce, anche con EASY in caso di esaurimento dei Giga, minuti o SMS messi a disposizione ogni mese, viene data la possibilità di rinnovare l’offerta anticipatamente. Per farlo è sufficiente collegarsi alla propria Area Clienti online o, in alternativa, da App CoopVoce, chiamando il numero gratuito di assistenza automatica 4243688, o il Servizio Clienti 188 o inviando un SMS al 4243688 con testo “RINNOVA EASY”.

EASY non è compatibile con le promo delle categorie “ChiamaTutti”, “Top” e “Smart” e con pacchetti “Web” nazionali.

CoopVoce TOP 10

Sia per chi attiva una nuova numerazione così come per i già clienti (in quest’ultimo caso è previsto un costo di cambio offerta pari a 9 euro una tantum), CoopVoce propone anche l’opzione tariffaria TOP 10, che prevede minuti illimitati, 1.000 SMS e 10 Giga di internet in 4G (l’intero bundle è utilizzabile anche in Roaming in UE) a 9 euro al mese.

Il costo della SIM è di 10 euro, con 5 euro di traffico incluso. Per poter attivare questa opzione sarà quindi necessaria una ricarica che copra il costo del primo canone mensile.

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, se il credito residuo è sufficiente, in caso contrario verrà sospesa per 30 giorni, durante i quali i minuti e gli SMS sono tariffati in base al piano tariffario di base attivo sulla SIM, mentre il traffico internet è inibito.

Se entro i 30 giorni di sospensione non si procede a ricaricare la propria utenza, l’opzione verrà disattivata. In caso di esaurimento dei Giga, minuti o SMS messi a disposizione ogni mese, viene data la possibilità di rinnovare l’offerta anticipatamente.

TOP 10 non è compatibile con le promo delle categorie “ChiamaTutti”, “Top” e “Smart” e con pacchetti “Web” nazionali.

Opzioni tariffarie CoopVoce

Per chi interessato a sole opzioni voce/SMS o dati, ecco l’elenco di quelle attualmente disponibili:

Voce&SMS Mini : al costo di 3 euro al mese, mette a disposizione 100 minuti di chiamate e 100 SMS utilizzabili anche in Roaming in UE.

: al costo di 3 euro al mese, mette a disposizione 100 minuti di chiamate e 100 SMS utilizzabili anche in Roaming in UE. Voce&SMS Maxi : al costo di 5 euro al mese, mette a disposizione 500 minuti di chiamate e 200 SMS utilizzabili anche in Roaming in UE.

: al costo di 5 euro al mese, mette a disposizione 500 minuti di chiamate e 200 SMS utilizzabili anche in Roaming in UE. Voce&SMS Top : al costo di 7 euro al mese, mette a disposizione minuti illimitati di chiamate e 500 SMS utilizzabili anche in Roaming in UE.

: al costo di 7 euro al mese, mette a disposizione minuti illimitati di chiamate e 500 SMS utilizzabili anche in Roaming in UE. Web 3 Giga : al costo di 3 euro al mese mette a disposizione 3 GB utilizzabili a livello nazionale e in Roaming in UE.

: al costo di 3 euro al mese mette a disposizione 3 GB utilizzabili a livello nazionale e in Roaming in UE. Web 10 Giga : al costo di 8 euro al mese mette a disposizione 10 GB utilizzabili a livello nazionale e in Roaming in UE.

: al costo di 8 euro al mese mette a disposizione 10 GB utilizzabili a livello nazionale e in Roaming in UE. Web 20 Giga : al costo di 12 euro al mese mette a disposizione 20 GB utilizzabili a livello nazionale e in Roaming in UE.

: al costo di 12 euro al mese mette a disposizione 20 GB utilizzabili a livello nazionale e in Roaming in UE. Web 10 Giga 12 mesi : al costo anticipato di 69 euro mette a disposizione 10 GB al mese per 12 mesi, utilizzabili sia a livello nazionale che in Roaming in UE.

: al costo anticipato di 69 euro mette a disposizione 10 GB al mese per 12 mesi, utilizzabili sia a livello nazionale che in Roaming in UE. Web 20 Giga 12 mesi: al costo anticipato di 99 euro mette a disposizione 20 GB al mese per 12 mesi, utilizzabili sia a livello nazionale che in Roaming in UE.

Le tre opzioni “Voce&SMS” sono compatibili con eventuali pacchetti “Web” e con le offerte per il traffico internazionale, mentre non sono compatibili con le promozioni a pacchetto. Tutte le offerte “Web” sono incompatibili tra loro.

