Coronavirus, Renato Soru (Tiscali): traffico in aumento, registrati picchi fino a +200%. Stop a speed test compulsivi

La pandemia da Coronavirus, con la quarantena forzata per milioni di cittadini, ha portato ad un inevitabile aumento del traffico da parte di tutti i gestori telefonici, sia nel fisso che nel mobile.

Pur essendo tra gli operatori più “piccoli” per quota di mercato nel nostro paese, anche Tiscali ne ha risentito, registrando aumenti di traffico in media del 50% con picchi fino a +200%.

A dichiararlo, Renato Soru in una intervista a DigitEconomy.24 (report di Radiocor e Luiss Business School). Il Presidente e Amministratore Delegato dell’azienda sarda, chiede al governo di dare sostegno alla domanda e ricorda come in passato ci sono stati incentivi per i decoder tv oppure per la rottamazione delle auto e “ora è il momento di rottamare le vecchie tecnologie”, come l’ADSL.

Siamo stati messi a durissima prova – prosegue Soru – ma abbiamo risolto le difficoltà installando nuovi apparati, facendo altri investimenti in hardware. C’è un traffico abnorme che porterà tutti operatori a dover realizzare investimenti.

Poi ricorda come “è salito in maniera esponenziale anche il numero di speed test, i test di velocità di connessione, si consiglia di usarli in maniera meno compulsiva visto perché consumano banda preziosa”.

In ogni caso, conclude, “il valore dei servizi offerti dalle tlc è sotto gli occhi di tutti e tutti stanno toccando con mano l’importanza enorme della rete”.

