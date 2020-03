Che senso ha bloccare le portabilità del numero per l’emergenza Coronavirus?

La libertà dei consumatori italiani di scegliere a quale operatore telefonico affidarsi potrebbe presto venire meno, almeno per tutto il periodo di emergenza Coronavirus.

A chiedere infatti il blocco delle portabilità tra operatori (sia di telefonia mobile che fissa) sono due emendamenti al Decreto legge Cura Italia all’esame del Senato, uno in quota Lega (a prima firma Matteo Salvini), l’altro M5S (a prima firma Mauro Coltorti).

Si tratta di due emendamenti al quale si stanno opponendo con forza diverse associazioni dei consumatori e ci uniamo anche noi a tutti quei media (come i colleghi di Universo Free) che trovano questa proposta insensata e che finirà per danneggiare anche tante piccole realtà, come gli operatori mobili virtuali (MVNO).

Questi emendamenti rischiano di portare ad un importante calo di clienti tutti i principali MVNO così come il quarto operatore di rete mobile (iliad), ovvero tutte quelle realtà che, come dimostrano i dati AGCOM, ogni trimestre vedono nelle portabilità del numero una fonte di crescita.

A trarne giovamento sarebbero solo i tre principali gestori (TIM, Vodafone e WINDTRE), che con la scusa dell’emergenza da Covid-19, non vedranno più scappar via migliaia di clienti per diverse settimane (o forse anche mesi).

Per avere una idea della mole di linee di cui si sta parlando, basti pensare tra settembre 2017 e settembre 2018 le operazioni di portabilità tra operatori di telefonia mobile sono state 16,7 milioni, contro i quasi 14 milioni tra settembre 2018 e settembre 2019.

Dunque a rimetterci sarebbero proprio quelle realtà più piccole che, a differenza di TIM, Vodafone e WINDTRE, non possono contare su una base clienti a sei zeri e che avrebbero ancora più difficoltà (in un periodo già di suo molto complicato) a far quadrare i conti.

Oltretutto, per richiedere una portabilità del numero ormai basta una richiesta online, senza il bisogno di spostarsi in un negozio fisico, rendendo davvero inutili questi emendamenti.

L’auspicio è che questa diventi solo una infelice parentesi in cui si è discusso di blocco delle portabilità, senza esser mai diventato effettivo.

via universofree.com

