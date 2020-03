NTmobile lancia l’offerta SIM ONLY: tariffa a consumo, minuti illimitati verso NTmobile e opzioni aggiuntive da 1 euro al mese

NTmobile, l’operatore mobile virtuale (ESP MVNO) di Nextus Telecom, che opera su rete Vodafone ha annunciato oggi la disponibilità della nuova offerta SIM ONLY, che consente di acquistare la sola SIM Card e aggiungere in un secondo momento le opzioni più adatte (tra pacchetti dati, voce e SMS).

Tra i vantaggi di questa proposta, la possibilità di avere minuti illimitati verso tutti i numeri NTmobile, oltre alle opzioni aggiuntive che elenchiamo qui di seguito.

Pacchetti voce NTmobile

VOICE UP 50 : al costo di 1 euro al mese mette a disposizione 50 minuti. Codice di attivazione: *121*3602#

: al costo di 1 euro al mese mette a disposizione 50 minuti. Codice di attivazione: *121*3602# VOICE UP 100: al costo di 2 euro al mese mette a disposizione 100 minuti. Codice di attivazione: *121*3601#

Pacchetti SMS NTmobile

SMS UP 20 : al costo di 1 euro al mese mette a disposizione 20 SMS. Codice di attivazione: *121*3701#

: al costo di 1 euro al mese mette a disposizione 20 SMS. Codice di attivazione: *121*3701# SMS UP 40: al costo di 2 euro al mese mette a disposizione 40 SMS. Codice di attivazione: *121*3702#

Pacchetti dati NTmobile

DATA UP 1 : al costo di 1 euro al mese mette a disposizione 1 GB di traffico dati. Codice di attivazione: *121*3801#

: al costo di 1 euro al mese mette a disposizione 1 GB di traffico dati. Codice di attivazione: *121*3801# DATA UP 2 : al costo di 1,8 euro al mese mette a disposizione 2 GB di traffico dati. Codice di attivazione: *121*3802#

: al costo di 1,8 euro al mese mette a disposizione 2 GB di traffico dati. Codice di attivazione: *121*3802# DATA UP 3 : al costo di 2,7 euro al mese mette a disposizione 3 GB di traffico dati. Codice di attivazione: *121*3803#

: al costo di 2,7 euro al mese mette a disposizione 3 GB di traffico dati. Codice di attivazione: *121*3803# DATA UP 4 : al costo di 3,6 euro al mese mette a disposizione 4 GB di traffico dati. Codice di attivazione: *121*3804#

: al costo di 3,6 euro al mese mette a disposizione 4 GB di traffico dati. Codice di attivazione: *121*3804# DATA UP 5: al costo di 4 euro al mese mette a disposizione 5 GB di traffico dati. Codice di attivazione: *121*3805#

I pacchetti aggiuntivi appena segnalati possono essere richiesti da tutti i clienti NTmobile, sia chi utilizza la SIM a consumo sia da chi ha attiva un’altra offerta NTmobile. Per chi richiede una nuova SIM, il costo di attivazione previsto è di 9,99 euro.

Invariate le altre due proposte tariffarie lanciate nei mesi scorsi, come ILLIMITATO, che a 7,99 euro al mese mette a disposizione 50 GB di traffico dati, SMS e chiamate illimitate verso tutte le numerazioni nazionali.

In alternativa, c’è l’offerta SMALL che, a soli 1.99 euro al mese, mette a disposizione 1 GB di traffico dati, minuti illimitati verso clienti NTmobile e 50 minuti verso tutti gli altri operatori.

Il Piano Base, applicato per la tariffa a consumo e per il traffico extrasoglia prevede i seguenti costi: 5 centesimi al minuto per tutte le chiamate, 3 centesimi al minuto per le chiamate verso NTmobile, con scatto alla risposta di 15 centesimi. Gli SMS sono tariffati 5 centesimi ad invio, mentre il traffico dati 1 centesimo per 1 MB.

In alternativa, con un costo annuale di 5 euro, si può optare per la Tariffa Standard, che prevede i seguenti costi: 3 centesimi al minuto per tutte le chiamate, senza scatto alla risposta. Gli SMS sono tariffati 5 centesimi ad invio, mentre il traffico dati 1 centesimo per 1 MB.

Ricordiamo inoltre che NTmobile permette, in fase di acquisto SIM online, di poter personalizzare in parte il numero scegliendo tra le alternative proposte a schermo.

