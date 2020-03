DIGI Mobil proroga le offerte Combo (a partire da 5 euro al mese) fino al 31 maggio 2020

Prorogate al 31 maggio 2020 le offerte Combo di DIGI Mobil, l’operatore mobile virtuale che opera come Full MVNO su rete TIM (abilitato anche al 4G con velocità fino a 100 Mbps in download).

Ecco le principali caratteristiche di ogni singola opzione Combo attualmente acquistabile, a partire da 5 euro al mese.

Combo 5

L’opzione Combo 5 prevede 250 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali e verso l’estero (57 paesi *), più 2 Giga di traffico internet a 5 euro al mese (senza costi di attivazione).

Il traffico dati non consumato è utilizzabile il mese successivo. La tariffazione è sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta.

In caso di credito residuo insufficiente, l’opzione non verrà attivata in automatico e l’eventuale credito residuo potrà essere utilizzato con il piano tariffario di base attivo sulla propria SIM.

Combo 10

L’opzione Combo 10 prevede 500 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali e verso l’estero (57 paesi *), più 1.500 minuti verso la rete DIGI Mobil Italia, Romania e Spagna e 8 Giga di traffico internet a 10 euro al mese (senza costi di attivazione).

Il traffico dati non consumato è utilizzabile il mese successivo. La tariffazione è sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta.

In caso di credito residuo insufficiente, l’opzione non verrà attivata in automatico e l’eventuale credito residuo potrà essere utilizzato con il piano tariffario di base attivo sulla propria SIM.

Combo 15

L’opzione Combo 15 prevede 1.000 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali e verso l’estero (57 paesi *), più 2.000 minuti verso la rete DIGI Mobil Italia, Romania e Spagna e 16 Giga di traffico internet a 15 euro al mese (senza costi di attivazione).

Il traffico dati non consumato è utilizzabile il mese successivo. La tariffazione è sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta.

In caso di credito residuo insufficiente, l’opzione non verrà attivata in automatico e l’eventuale credito residuo potrà essere utilizzato con il piano tariffario di base attivo sulla propria SIM.

Combo 20

L’opzione Combo 20 prevede 2.000 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali e verso l’estero (57 paesi *), più 3.000 minuti verso la rete DIGI Mobil Italia, Romania e Spagna e 32 Giga di traffico internet a 20 euro al mese (senza costi di attivazione).

Il traffico dati non consumato è utilizzabile il mese successivo. La tariffazione è sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta.

In caso di credito residuo insufficiente, l’opzione non verrà attivata in automatico e l’eventuale credito residuo potrà essere utilizzato con il piano tariffario di base attivo sulla propria SIM.

Ricordiamo che il servizio dati su utenze DIGI Mobil è disponibile solo in Italia e non all’estero. L’unica eccezione riguarda l’opzione “Naviga Europa“, riservata a chi si reca in uno dei 31 paesi aderenti al Roam Like At Home e che permette di utilizzare 1 Giga di traffico dati nei paesi UE al costo di 3 euro al mese (maggiori dettagli nel nostro articolo). L’opzione è disponibile fino al 4 ottobre 2020.

* Di seguito, la lista delle destinazioni internazionali (57 paesi) incluse nelle offerte Combo: Romania (Fisso e Mobile), Spagna (Fisso e Mobile), Argentina (Fisso), Andorra (Fisso), Australia (Fisso e Mobile), Austria (Fisso e Mobile), Belgio (Fisso e Mobile), Brasile (Fisso), Bulgaria (Fisso e Mobile), Canada (Fisso e Mobile), Repubblica Ceca (Fisso e Mobile), Cile (Fisso e Mobile), Cina (Fisso e Mobile), Cipro (Fisso e Mobile), Colombia (Fisso e Mobile), Corea del Sud (Fisso e Mobile), Costa Rica (Fisso), Croazia (Fisso e Mobile), Danimarca (Fisso e Mobile), Svizzera (Fisso), Francia (Fisso e Mobile), Finlandia (Fisso e Mobile), Germania (Fisso e Mobile), Giappone (Fisso), Gibilterra (Fisso), Grecia (Fisso e Mobile), Hong Kong (Fisso e Mobile), India (Fisso e Mobile), Irlanda (Fisso e Mobile), Islanda (Fisso), Israele (Fisso e Mobile), Lituania (Fisso e Mobile), Lussemburgo (Fisso e Mobile), Malta (Fisso e Mobile), Marocco (Fisso), Gran Bretagna (Fisso e Mobile), Messico (Fisso e Mobile), Norvegia (Fisso e Mobile), Paesi Bassi (Fisso e Mobile), Panama (Fisso), Paraguay (Fisso), Perù (Fisso e Mobile), Polonia (Fisso e Mobile), Portogallo (Fisso e Mobile), Puerto Rico (Fisso e Mobile), Repubblica Dominicana (Fisso), Russia (Fisso), Singapore (Fisso e Mobile), Slovacchia (Fisso e Mobile), Slovenia (Fisso e Mobile), Svezia (Fisso e Mobile), Thailandia (Fisso e Mobile), Turchia (Fisso), Ungheria (Fisso e Mobile), Venezuela (Fisso), USA (Fisso e Mobile).

