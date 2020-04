Very Mobile sconta a 4,99 euro al mese l’offerta per chi attiva una nuova numerazione

Very Mobile, l’operatore mobile virtuale di WINDTRE ha aperto questo mese di aprile con una variazione nella sua offerta tariffaria: da oggi chi richiederà una nuova numerazione, potrà avere sempre 30 Giga in 4G (con velocità massima teorica di 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati, ma ad un costo mensile più basso, ovvero 4,99 euro invece di 6,99.

Invariato il resto, quindi chi proviene da qualsiasi operatore mobile virtuale (MVNO) con le eccezioni dei due second brand di TIM e Vodafone, ovvero ho. e Kena Mobile, pagherà sempre 4,99 euro al mese, chi invece da TIM, Vodafone, iliad, WINDTRE, ho. e Kena Mobile, 11,99 euro al mese.

Cambiando il costo mensile, cambia anche il quantitativo di Giga disponibili in Roaming in UE:

2,4 Giga al mese per le offerte da 4,99 euro;

5,7 Giga al mese per l’offerta da 11,99 euro.

Il costo SIM e attivazione scende a 5 euro, tranne per i clienti WINDTRE, per cui l’esborso sarà di 25 euro (scontato rispetto ai 29,99 euro richiesti in precedenza).

Attenzione: se si effettua una portabilità verso Very Mobile e l’utenza risulta essere stata sotto rete WINDTRE nei 30 giorni antecedenti la richiesta, verrà addebitato un importo di 19 euro.

INVIA il tuo speed test Very Mobile o consulta quelli inviati dai clienti

Le offerte Very Mobile possono essere richieste direttamente online e si può scegliere tra la spedizione al proprio indirizzo di residenza oppure il ritiro presso uno degli oltre 3.000 negozi Very consultabili direttamente sul sito web ufficiale dell’operatore.

Come si può notare da diverso tempo, questi “second brand” sono ormai diventati il braccio armato di TIM, Vodafone e WINDTRE per contrastare sia iliad che tutti gli operatori mobili virtuali italiani indipendenti.

