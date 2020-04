Solidarietà Digitale: Carta 100 Giga di CoopVoce attivabile fino al 13 aprile (e forse anche oltre)

CoopVoce ha deciso di prorogare al 13 aprile 2020 Carta 100 Giga, legata all’iniziativa Solidarietà Digitale dell’Agenzia per l’Italia Digitale e, stando a fonti interne all’azienda, potrebbero esserci ulteriori proroghe se le misure prese dal Governo per l’emergenza Coronavirus dovessero proseguire oltre questa data.

Come funziona Carta 100 Giga

L’offerta mette a disposizione per 30 giorni dall’attivazione ben 100 GB di traffico dati, in modo totalmente gratuito, valido su tutto il territorio nazionale. Queste le modalità per attivarla:

tramite l’applicazione ufficiale CoopVoce;

tramite l’Area Clienti online sul sito coopvoce.it;

inviando un SMS al 4243688 con testo SI 100 GIGA.

L’attivazione verrà confermata con un SMS sulla propria utenza e da quel momento si avranno 30 giorni per utilizzare i 100 Giga (o parte di essi).

Da oggi, insieme all’ufficializzazione dell’offerta è arrivata anche la possibilità di monitorare il traffico dati residuo sia da Area Clienti online che da App (non disponibile nella giornata di ieri a chi l’aveva attivata anticipatamente) o, in alternativa, contattando il 188.

La Carta 100 Giga è attivabile fino al 13 aprile 2020 (ma, come detto, potrebbero esserci delle proroghe), anche dalle linee Impresa, mentre non lo è sulle linee IoT. La navigazione è tariffata sul singolo Kb.

Non è possibile rinnovare l’offerta né disattivarla o sospenderla anticipatamente, così come il traffico dati non utilizzato entro la scadenza, andrà perso.

In caso di sospensione dell’offerta CoopVoce, sarà necessario ricaricare o disattivare la promozione attiva sulla linea per poter utilizzare la Carta 100 Giga. Se si sono terminati i GB disponibili sulla propria offerta, è necessario rinnovare o acquistare uno dei pacchetti aggiuntivi di dati o disattivare la promozione per poter utilizzare la Carta 100 Giga.

E’ inoltre compatibile con tutte le offerte o promozioni attive sulla propria linea (l’importante è avere credito telefonico disponibile sulla SIM).

