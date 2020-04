CoopVoce: 20 euro di traffico omaggio con TOP 50 e l’acquisto di uno smartphone (promo locale)

Nuova iniziativa locale, questa volta legata ai punti vendita di Coop Reno (Emilia Romagna/Veneto) e in alcuni casi di Coop Alleanza 3.0 e Coop Casarsa *, che permette di ricevere un bonus di 20 euro di traffico gratuito ai clienti CoopVoce che acquistano contestualmente ad uno degli smartphone in promozione anche l’offerta TOP 50.

La promozione è valida fino al 30 aprile 2020 per i Soci Coop Reno che portano il numero in CoopVoce con l’offerta TOP 50 contestualmente all’acquisto di uno Smartphone tra:

HUAWEI Y5 2019

SAMSUNG GALAXY S10E 128GB

SAMSUNG GALAXY A40 Dual SIM

HUAWEI P30 LITE NEW Dual SIM

HUAWEI P30 LITE NEW EDITION .

Il bonus è utilizzabile verso tutti e senza vincoli, ad eccezione del traffico internazionale. La promozione non è compatibile con le altre iniziative che prevedono un accredito di bonus.

CoopVoce TOP 50

L’offerta CoopVoce TOP 50 lanciata lo scorso 26 marzo, permette di avere 50 Giga in 4G, minuti illimitati e 1.000 SMS verso tutti al costo mensile di 10 euro. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta, mentre il traffico dati è tariffato su singolo Kb.

Al superamento degli SMS compresi nel mese vengono applicate le condizioni del piano tariffario di base, mentre il traffico internet è inibito.

La SIM ha un costo di 10 euro con 5 euro di traffico incluso (quindi sarà necessaria una prima ricarica per attivare l’offerta). Per i nuovi clienti (nuova numerazione o portabilità da altro gestore) non sono previsti costi di attivazione (per chi lo è già è previsto un costo di attivazione di 9 euro una tantum).

Il rinnovo dell’offerta avviene in modo automatico se il credito sulla SIM è sufficiente, in caso contrario, verrà sospesa per 30 giorni, durante i quali i minuti e gli SMS sono tariffati in base al piano tariffario di base, mentre il traffico internet è inibito.

Per riattivare l’offerta sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 30 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata e sarà necessario riattivarla.

Se si terminano i GB o gli SMS disponibili entro la data di scadenza della soglia mensile è sempre possibile rinnovare anticipatamente l’offerta, corrispondendo il canone mensile.

Tutti i GB, i minuti e gli SMS di questa offerta sono utilizzabili in Roaming in UE senza limitazioni. TOP 50 non è compatibile con le promo delle categorie “ChiamaTutti”, “Top” e “Smart” e con pacchetti “Web” nazionali.

* Principalmente diversi punti vendita di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna. Consigliamo di verificare sempre con il proprio punto vendita di riferimento se la promozione risulti o meno attiva.