Optima Mobile Giga per te Easter Edition: gratis 20 Giga al mese per 3 mesi dall’attivazione

Disponibile da oggi e fino al 18 Aprile 2020 (salvo proroghe) la nuova promozione Giga per te Easter Edition di Optima Mobile (ESP MVNO su rete Vodafone).

La promozione permette di aggiungere gratis 20 Giga al mese per 3 mesi dall’attivazione di una delle due attuali offerte: Optima Semplice o Optima Special+.

Optima Semplice mette a disposizione ogni mese 400 minuti verso tutti, 1.000 minuti verso numerazioni Optima Mobile e 3 GB su rete 4G al costo annuale di 24,90 euro (invece di 49,90), ovvero poco più di 2 euro al mese. Superati i 12 mesi, l’offerta avrà un addebito mensile di 4,90 euro.

Optima 50 Special+ mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 50 GB di traffico dati su rete 4G a 8,90 euro al mese (invece di 12,90 euro). In entrambe i casi il costo di attivazione è di 15,90 euro (una tantum).

Se si superano i minuti e gli SMS disponibili ogni mese, la tariffa a consumo applicata è la Optima Basic Privati, che prevede i seguenti costi: 15 centesimi per le chiamate verso tutte le numerazioni nazionali e 5 centesimi verso numerazioni Optima Mobile (senza scatto alla risposta), 10 centesimi per singolo invio di SMS.

Superato invece il limite mensile di traffico dati, la navigazione verrà inibita fino al successivo rinnovo. In caso il cliente necessiti di GB aggiuntivi, può attivare l’opzione che prevede 1 GB per 2 euro o 2 GB per 3 euro da Area Clienti online, da App MyOptima o chiamando il 401640.