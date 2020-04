CoopVoce: sulle nuove SIM solo 1 euro di credito standard e 4 euro di credito bonus

CoopVoce ha deciso di modificare da oggi, quello che è il normale credito telefonico presente sulla SIM una volta acquistata e attivata.

In fase di attivazione il costo sostenuto per la SIM Evolution di CoopVoce è di 10 euro, ma se prima conteneva 5 euro di credito telefonico standard, d’ora in poi non sarà più così. Di quei 5 euro, solo 1 euro sarà di credito telefonico standard, i restanti 4 euro verranno gestiti come credito bonus.

Cosa cambia sostanzialmente? Di fatto poco, potrà essere utilizzato come il credito standard sia per chiamate, SMS e traffico dati a consumo che per rinnovare la propria offerta.

L’unica differenza è che quel credito bonus andrà perso se il cliente decide di cessare la propria linea o effettuare la portabilità verso altro gestore (come succede praticamente con tutti gli operatori di rete mobile).

Chi ad esempio attiverà una nuova SIM con l’offerta TOP 50, pagherà 10 euro subito e avrà 5 euro di credito, di cui 1 euro standard e 4 euro bonus. Come accadeva prima, sarà comunque obbligatoria una ricarica per poter pagare il primo canone dell’offerta e successivamente si potrà sfruttare anche quel credito bonus per i successivi rinnovi.

Ricordiamo che da oggi è inoltre possibile attivare l’offerta CoopVoce TOP 50 senza costi aggiuntivi anche dai già clienti (maggiori dettagli qui).