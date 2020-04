CoopVoce TOP 50: da oggi costo di attivazione gratuito anche per i già clienti

Novità per i già clienti CoopVoce che vogliono usufruire della nuova promozione TOP 50 (50 Giga in 4G, minuti illimitati e 1.000 SMS a 10 euro al mese): da oggi infatti il costo di attivazione di 9 euro una tantum è stato abolito fino alla data di sottoscrivibilità dell’offerta (13 maggio 2020).

Dettagli della TOP 50

I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta, mentre il traffico dati è tariffato su singolo Kb.

Al superamento degli SMS compresi nel mese vengono applicate le condizioni del piano tariffario di base, mentre il traffico internet è inibito.

La SIM ha un costo di 10 euro con 5 euro di traffico incluso, di cui 1 euro di credito effettivo e 4 euro di credito bonus (quest’ultimo non è rimborsabile in caso di cessazione della linea e non può essere trasferito in caso di portabilità del numero).

Il rinnovo dell’offerta avviene in modo automatico se il credito sulla SIM è sufficiente, in caso contrario, verrà sospesa per 30 giorni, durante i quali i minuti e gli SMS sono tariffati in base al piano tariffario di base, mentre il traffico internet è inibito.

Per riattivare l’offerta sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 30 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata e sarà necessario riattivarla.

Se si terminano i GB o gli SMS disponibili entro la data di scadenza della soglia mensile è sempre possibile rinnovare anticipatamente l’offerta, corrispondendo il canone mensile.

Come sempre, tutti i GB, i minuti e gli SMS di questa offerta sono utilizzabili in Roaming in UE senza limitazioni. TOP 50 non è compatibile con le promo delle categorie “ChiamaTutti”, “Top” e “Smart” e con pacchetti “Web” nazionali.