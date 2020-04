Ricarica online almeno 10 euro con DIGI Mobil e ricevi un bonus aggiuntivo di 2 euro

Per i clienti DIGI Mobil, l’operatore mobile virtuale (etnico) controllato dalla società rumena RCS & RDS e che in Italia opera come Full MVNO su rete 4G TIM, è tempo di ricarica online.

Dalla scorsa settimana, come testimoniato da diversi nostri lettori (che ringraziamo per le segnalazioni ricevute), DIGI Mobil sta notificando via SMS una speciale promo che permette di ricevere un bonus di 2 euro per chi deciderà di ricaricare la propria utenza online.

Per usufruire della promo, basta effettuare una ricarica di importo minimo di 10 euro dalla propria area clienti DIGI Mobil (su mioconto.digimobil.it) entro il 27 aprile 2020.

Questi i passaggi step by step: accedere dal link ricevuto via SMS o su mioconto.digimobil.it, inserire il proprio numero DIGI Mobil da ricaricare, i dati richiesti e l’importo da ricaricare (come detto, deve essere di almeno 10 euro).

A questo punto (come da screenshot), verranno richiesti i dati per il pagamento con carta (VISA, Mastercard, Maestro o in alternativa tramite China UnionPay International) e la conferma degli stessi. La ricarica sarà subito disponibile sulla propria utenza, mentre il bonus verrà erogato in un secondo momento.

La promozione è valida per tutti i clienti che hanno ricevuto apposita comunicazione via SMS. Se non lo avete ricevuto e siete interessati al bonus sulla ricarica, consigliamo comunque di verificare con il Servizio Clienti, perché la promozione dovrebbe essere disponibile per tutti.