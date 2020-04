Kena Mobile: per chi necessita di più traffico dati, disponibili SOS 10 GIGA e SOS 30 GIGA

Disponibili da martedi 14 aprile, due nuove opzioni aggiuntive Kena Mobile con cui i clienti possono integrare la propria offerta di ben 10 o 30 Giga in più (se hanno esaurito il traffico dati prima del previsto). Si tratta delle opzioni SOS 10 GIGA e SOS 30 GIGA.

Con SOS 10 GIGA vengono messi a disposizione 10 GB di traffico dati aggiuntivi (fino a 1,5 GB in Roaming in UE) per 30 giorni dall’attivazione al costo di 3 euro. Non è previsto alcun rinnovo automatico di questa opzione.

Passati i 30 giorni l’opzione viene disattivata e l’eventuale traffico non utilizzato andrà perso. Superati i 10 GB prima dei 30 giorni, il traffico dati verrà inibito (sarà possibile navigare ai costi del piano Kena Base – ovvero 50 centesimi ogni 50 MB – inviando un SMS al 40543711 con testo “INTERNET ON”).

Con SOS 30 GIGA sono invece messi a disposizione 30 GB di traffico dati (fino a 2,5 GB in Roaming in UE) per 30 giorni dall’attivazione al costo di 5 euro.

In tutti e due i casi, il traffico dati è conteggiato con scatti anticipati da 1 Kb e ha priorità rispetto a quello previsto dall’offerta principale attiva sulla linea.

Queste due opzioni vanno ad integrarsi con quelle già disponibili da tempo, come:

SOS 1 GIGA (1 GB di traffico dati per 7 giorni a 3 euro, senza rinnovo);

(1 GB di traffico dati per 7 giorni a 3 euro, senza rinnovo); SOS 500 MB (500 MB per 24 ore al costo di 1 euro, senza rinnovo);

(500 MB per 24 ore al costo di 1 euro, senza rinnovo); Opzione 100 Minuti ( 100 minuti aggiuntivi al mese a 1 euro, con rinnovo automatico);

( 100 minuti aggiuntivi al mese a 1 euro, con rinnovo automatico); Opzione 100 SMS (100 SMS aggiuntivi al mese a 2 euro, con rinnovo automatico);

(100 SMS aggiuntivi al mese a 2 euro, con rinnovo automatico); Opzione 1 GIGA (1 GB in più al mese a 3 euro, con rinnovo automatico).

Tutte le opzioni possono essere attivate comodamente dalla propria area clienti “MyKena” sul sito kenamobile.it o tramite app ufficiale. Ringraziamo i lettori che ci hanno segnalato queste nuove opzioni e Kena per la conferma della data di effettiva disponibilità.