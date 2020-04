Very Mobile sarà il primo MVNO con VoLTE (Voice over LTE), ma non da subito

Very Mobile, l’operatore mobile virtuale di WINDTRE, si prepara ad offrire ai suoi clienti la tecnologia VoLTE – Voice over LTE – ovvero la possibilità di instradare tutte le chiamate invece che su rete 3G (come avviene normalmente) su quella 4G/LTE.

VoLTE che in realtà non è ancora stato attivato ufficialmente da Very Mobile ma che l’operatore ha inserito nelle FAQ di supporto del proprio sito web, per cui sarà disponibile a breve e sarà interessante vedere se anche i clienti WINDTRE avranno la stessa opportunità o meno.

Chi ha avuto modo di testare questa tecnologia, al momento solo con altri operatori mobili abilitati (come TIM e Vodafone), ha potuto notare come la qualità audio è nettamente migliore, con conversazioni che risultano più nitide rispetto alla normale chiamata in 3G.

Parliamo di miglioramenti nelle chiamate, così come di minori problemi nella navigazione internet mentre si è impegnati in una conversazione telefonica, ma questa tecnologia rimane ad oggi quasi sconosciuta ai più e finché non verrà resa disponibile da tutti i gestori e soprattutto ben reclamizzata, riscontrerà l’interesse solo di una nicchia di appassionati (e difficilmente smuoverà masse di portabilità da un gestore all’altro).

Very Mobile non ha ancora ufficializzato la data di disponibilità, ma ha reso noto quali saranno gli smartphone compatibili (tutti modelli Samsung e un ASUS):

Asus ZenFone 5 (ZE620KL)

Samsung Galaxy A10 A105FN/DS

Samsung Galaxy A20e A202F/DS

Samsung Galaxy A40 A405FN/DS

Samsung Galaxy A50 A505FN/DS

Samsung Galaxy A6 (A600FN)

Samsung Galaxy A6+ A605FN

Samsung Galaxy A7 2018 Duos (A750FN/DS)

Samsung Galaxy A8 2018 (A530F)

Samsung Galaxy A80 A805F/DS

Samsung Galaxy J3 2017 (J330FN)

Samsung Galaxy J5 2017 (J530F)

Samsung Galaxy J6+ J610FN

Samsung Galaxy Note 10 N970F/DS

Samsung Galaxy Note 10+ N975F/DS

Samsung Galaxy Note 9 (N960F)

Samsung Galaxy Note8 (N950F)

Samsung Galaxy S10 G973F/DS

Samsung Galaxy S10+ G975F/DS

Samsung Galaxy S10e G970F/DS

Samsung Galaxy S8 (G950F)

Samsung Galaxy S8+ (G955F)

Samsung Galaxy S9 (G960F)

Samsung Galaxy S9 G960F/DS

Samsung Galaxy S9+ (G965F)

Samsung Galaxy S9+ G965F/DS

Come riportato nelle FAQ, i clienti Very Mobile verranno abilitati al VoLTE gratuitamente (senza costi per l’utilizzo) e la gestione sarà tutta da smartphone: basterà abilitare questa funzione tra le voci del menù di rete su tutti quei modelli compatibili.