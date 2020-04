SIM ho. Mobile in regalo anche con la spesa online su Amazon PrimeNow

Si moltiplicano le iniziative commerciali con cui ho. Mobile – l’operatore mobile virtuale (ESP MVNO) di Vodafone Italia – sta incentivando la distribuzione e l’attivazione di nuove SIM, che vanno ad affiancarsi alle attuali campagne pubblicitarie (principalmente online) e a quelle di affiliazione (che potete notare su molti portali di telefonia, tranne il nostro, per una scelta di indipendenza da qualsiasi operatore che ci contraddistingue da sempre).

Dopo diverse segnalazioni degli ultimi giorni, in cui a chi ordinava una nuova SIM online ne venivano consegnate due aggiuntive da poter condividere con amici e parenti (qui l’immagine di una delle SIM gratuite da condividere), è partita dalla scorsa settimana una nuova iniziativa in partnership con PrimeNow, il servizio di spesa online di Amazon attivo su Milano, Roma e Torino.

Nello specifico, i clienti PrimeNow di Milano stanno ricevendo insieme alla propria spesa alimentare una nuova SIM gratuita ho. Mobile, con la possibilità di attivarla con una nuova numerazione o effettuando una portabilità del numero.

La SIM è incollata ad un cartoncino informativo dove si viene invitati a scaricare l’App ho. per attivare la SIM e nel retro sono presenti le tre attuali offerte dell’operatore.

Chi interessato, potrà quindi procedere all’attivazione tramite App, tenendo a portata di mano un documento di identità e il codice fiscale, per procedere in autonomia alla richiesta e all’identificazione.

Le offerte proposte prevedono lo stesso costo di attivazione di quelle disponibili online sul sito dell’operatore (9 euro per le offerte 8,99 e 12,99 e gratuito per l’offerta ho. 5,99), mentre in questo caso la SIM è consegnata gratuitamente in abbinata alla spesa effettuata su PrimeNow.

Queste iniziative aiuteranno ad incentivare le nuove attivazioni in un periodo in cui si punta tutto sull’online e l’apporto del canale di vendita più tradizionale (i negozi fisici) è in evidente difficoltà? Forse la risposta ci arriverà nelle prossime trimestrali Vodafone.