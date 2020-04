DIGI Mobil: arriva la Ricarica Automatica mensile su carta di credito

Con una comunicazione sul proprio sito web e sui profili social, DIGI Mobil ha annunciato poche ore fa la disponibilità del servizio di Ricarica Automatica, per evitare di rimanere senza credito residuo (particolarmente utile in questo periodo di emergenza sanitaria).

L’attivazione è molto semplice e si effettua direttamente dall’area clienti online DIGI Mobil (mioconto.digimobil.it), anche se al momento questa novità non sembra ancora perfettamente tradotta in lingua italiana (come si può notare dallo screenshot che segue).

Una volta effettuato l’accesso, basterà inserire il proprio numero DIGI, inserire il nome del titolare della carta di credito, la propria email e l’importo mensile che si vuole accreditare (da un minimo di 5 euro e suoi multipli).

Per utilizzare il servizio, ricordiamo che sono abilitate al momento solo carte di credito VISA e Mastercard.

La comunicazione DIGI Mobil

Questa la comunicazione integrale pubblicata oggi da DIGI Mobil.

“Con la primavera sbocciano anche le novità in #stileDigi! Da oggi è infatti disponibile la Ricarica Automatica, il nuovo servizio di Digi Mobil Italia che consente ai Clienti Digi di ricaricare il credito telefonico della propria SIM ogni mese in modo del tutto automatico, godendosi la propria offerta in tutta comodita’ e togliendosi definitivamente il pensiero di rimanere senza credito. Alla ricarica ci pensa Digi!

Come funziona la Ricarica Automatica?

Il servizio è gratuito e può essere attivato effettuando una semplice Ricarica Online (http://digimobil.it/ric) e selezionando la scelta corrispondente. Inoltre può essere gestito in autonomia dai Clienti accedendo a Mio Conto Digi o chiamando il Servizio Clienti al numero 4077.

Durante l’attivazione il Cliente potrà scegliere il taglio di ricarica preferito e, una volta attivato il servizio, riceverà ogni mese, in data uguale a quella di attivazione, una ricarica di pari importo addebitato direttamente sulla propria carta di credito.

Il servizio è sottoscrivibile sia da nuovi Clienti che da chi fa già parte della famiglia Digi ed essendo gratuito non incide sul prezzo dell’offerta che rimane quindi sempre fisso, uguale per tutti, senza ulteriori aumenti o variazioni nel tempo.

Il Cliente inoltre viene informato tramite SMS del buon esito di ogni accredito mensile. E’ infine possibile disattivare il servizio in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi direttamente da Mio Conto Digi o facendone richiesta al Servizio Clienti, attivo 7 giorni su 7.

La Ricarica Automatica è il metodo più comodo e semplice per non rimanere mai senza credito e godersi la propria offerta telefonica senza interruzioni.

Un’altra novità che rispecchia pienamente lo #stileDigi e che dimostra ancora una volta come noi tutti in Digi #cimettiamoilcuore e lavoriamo con impegno e dedizione per migliorare sempre di più i nostri servizi ed essere ogni giorno più vicini ai bisogni dei nostri Clienti”.