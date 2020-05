Fastweb Mobile ridetermina il numero di clienti per tutto il 2019, ora al netto di SIM inattive/silenti

Con i dati pubblicati ieri da Swisscom riguardanti i risultati finanziari del primo trimestre 2020, sono stati rideterminati i numeri relativi ai clienti su rete mobile Fastweb non solo per il periodo esaminato, ma anche per tutto il 2019.

Come segnalato in una nota nel file di presentazione, si è trattato di una rideterminazione una tantum dei valori, dovuta all’eliminazione delle SIM silenti/inattive.

Ecco quindi i numeri “reali” aggiornati con le ultime modifiche segnalate:

Primo trimestre 2019: 1.440.000 clienti invece di 1.517.000 (-77.000)

clienti invece di 1.517.000 (-77.000) Secondo trimestre 2019: 1.549.000 clienti invece di 1.629.000 (-80.000)

clienti invece di 1.629.000 (-80.000) Terzo trimestre 2019: 1.663.000 clienti invece di 1.742.000 (-79.000)

clienti invece di 1.742.000 (-79.000) Quarto trimestre 2019: 1.746.000 invece di 1.806.000 (-60.000).

Dateci un riscontro nei commenti se avete ancora una di quelle vecchie SIM Fastweb senza scadenza (con offerta SIMpaty o simile) che magari non ricaricate da qualche anno e risulta ancora attiva.