1Mobile: con l’iniziativa “Ripartiamo Insieme” gratis SIM e spese di spedizione

Con un post pubblicato pochi minuti fa sulla propria pagina Facebook ufficiale, 1Mobile ha annunciato l’iniziativa #ripartiamoinsieme.

Fino al 18 maggio 2020 chi acquista uno dei pacchetti promozionali, avrà la SIM gratis così come l’azzeramento delle spese di spedizione.

Per usufruire di questa promozione, è necessario accedere allo shop online del sito unomobile.it, inserire i dati della persona alla quale va intestata la nuova SIM tramite l’apposito form di contatto e successivamente scegliere e acquistare l’offerta desiderata.

Per i nuovi clienti in portabilità da TIM, WINDTRE, iliad e MVNO o per le nuove attivazioni, è possibile richiedere 1Mobile 75X Plus Reward (con 75 GB, minuti illimitati e 50 SMS a 9,99 euro al mese) o 1Mobile Large Plus Reward (35 GB, minuti illimitati, 40 SMS a 6,99 euro al mese).

In alternativa, è possibile scegliere tra le promozioni aperte a tutti: 1Mobile 60 Plus Limited Edition, 1Mobile Special Plus, 1Mobile Power Plus, 1Mobile Large Plus, 1Mobile Start Plus New, 1Mobile World Plus o 1Mobile Call Unlimited Plus (maggiori dettagli sulle singole offerte qui).

Il costo finale sarà dato dal canone mensile dell’offerta che si vuole attivare e relativo costo di attivazione. Ad esempio per 1Mobile 75X Plus Reward sarà di 19,99 euro (9,99 euro di primo canone dell’offerta e 10 euro di costo di attivazione).

Il pagamento online può essere effettuato con Paypal e le più diffuse carte di credito (VISA, Mastrcard, Postepay, American Express, Carta Aura).

Come segnalato sul sito dell’operatore, è possibile che a causa delle limitazioni per Covid-19 la consegna della SIM avvenga con significativo ritardo “e che le spedizioni sono al momento limitate esclusivamente all’interno del territorio nazionale italiano. La situazione è tuttavia in graduale miglioramento”.