CoopVoce TOP 50: ripristinato il costo di attivazione per i già clienti

Per i già clienti CoopVoce, torna il costo di attivazione di 9 euro (una tantum) previsto per il cambio di offerta, dunque per chi vorrà attivare l’attuale TOP 50 tornerà tutto come prima.

Fino a ieri infatti, il costo di attivazione era stato abolito come iniziativa legata alla Solidarietà Digitale per l’emergenza Coronavirus.

Dettagli della TOP 50

L’offerta prevede 50 Giga di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 1.000 SMS a 10 euro al mese. I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta, mentre il traffico dati è tariffato su singolo Kb.

Al superamento degli SMS compresi nel mese vengono applicate le condizioni del piano tariffario di base, mentre il traffico internet è inibito.

La SIM ha un costo di 10 euro con 5 euro di traffico incluso, di cui 1 euro di credito effettivo e 4 euro di credito bonus (quest’ultimo non è rimborsabile in caso di cessazione della linea e non può essere trasferito in caso di portabilità del numero).

Il rinnovo dell’offerta avviene in modo automatico se il credito sulla SIM è sufficiente, in caso contrario, verrà sospesa per 30 giorni, durante i quali i minuti e gli SMS sono tariffati in base al piano tariffario di base, mentre il traffico internet è inibito.

Per riattivare l’offerta sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 30 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata e sarà necessario riattivarla.

Se si terminano i GB o gli SMS disponibili entro la data di scadenza della soglia mensile è sempre possibile rinnovare anticipatamente l’offerta, corrispondendo il canone mensile.

Come sempre, tutti i GB, i minuti e gli SMS di questa offerta sono utilizzabili in Roaming in UE senza limitazioni. TOP 50 non è compatibile con le promo delle categorie “ChiamaTutti”, “Top” e “Smart” e con pacchetti “Web” nazionali.