PosteMobile lancia Creami WOW Weekend 30 GB, la prima offerta in 4G+ con 30 GB, minuti e SMS illimitati a 4,99 euro/mese

Novità in casa PosteMobile, che rende disponibile da oggi la nuova promozione Creami WOW Weekend 30 GB (attivabile esclusivamente online e fino a domenica 10 maggio), con 30 Giga di internet in 4G+, minuti e SMS illimitati a soli 4,99 euro al mese.

Altro aspetto importante di questa nuova offerta è l’apertura al 4G+ fino a 300 Mbps in download (e 50 Mbps in upload), dipendente dalla copertura di zona (sotto rete 4G si naviga fino ad un massimo potenziale di 150 Mbps, mentre in 3G a 42 Mbps).

L’offerta è dedicata a chi acquista online una nuova SIM ricaricabile entro il 10 maggio 2020, con o senza portabilità del numero. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso e non sono previsti costi per la spedizione della SIM.

Creami WOW Weekend 30 GB consente di acquistare il piano ricaricabile Creami NEXT 1 con Credit illimitati da utilizzare per chiamate e SMS più 30 GB di internet, al costo promozionale di 4,99 euro al mese invece di 10 euro.

Il piano tariffario Creami NEXT 1 include 25 GB base e un bonus di 5 GB aggiuntivi erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM. A partire dal secondo mese, l’erogazione avverrà contestualmente al rinnovo della promo.

Il costo del piano scelto viene scalato dal credito residuo della SIM al momento dell’attivazione dell’offerta e poi ogni mese lo stesso giorno.

In caso di mancato rinnovo del piano per credito insufficiente vengono applicate le tariffe extrasoglia per chiamate (18 centesimi al minuto) ed SMS (12 centesimi ad invio) e la tariffa base giornaliera di 3,5 euro al giorno per 400 MB di traffico internet su smartphone e tablet.

Tutte le tariffe telefoniche sono valide per il traffico nazionale, senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo; il traffico dati è valido se effettuato su APN wap.postemobile.it, con tariffazione sui KB realmente consumati.

E’ possibile usufruire, senza costi aggiuntivi, dei minuti e SMS previsti dalla Creami WOW Weekend 30 GB anche per il traffico effettuato in Roaming in UE, mentre per il traffico dati viene applicata una soglia mensile di 2,34 GB.

Oltre tale limite è possibile navigare in UE al costo di 0,42 cent/MB in base ai KB effettivamente consumati, fino all’esaurimento del pacchetto di GB previsto dalla propria offerta. In caso di superamento dei GB disponibili in base al piano nazionale sottoscritto si applica la tariffa extrasoglia di 50,41€cent/MB prevista per la navigazione Internet sul territorio nazionale.