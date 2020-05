Torna Kena 9,99 Flash: 100 GB, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese, solo per 48 ore

Un po’ come Creami WOW Weeekend per PosteMobile, anche Kena Mobile ha la sua offerta “a tempo” da riproporre periodicamente: si chiama Kena 9,99 Flash e mette a disposizione ben 100 Giga di traffico dati in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese.

L’offerta è riservata a chi effettua portabilità del numero da iliad e diversi MVNO (sono esclusi: TIM, WINDTRE, Vodafone, Fastweb, CoopVoce, Tiscali Mobile, Rabona, Very Mobile e ho. Mobile) e potrà essere richiesta nei punti vendita Kena il 12 e 13 maggio, mentre online fino alle prime ore di giovedi 14 maggio (sul sito ufficiale dell’operatore trovate un comodo countdown per non sbagliare).

Il costo totale per l’acquisto di Kena Flash 9,99 è di 10 euro, 9,99 per il primo canone mensile dell’offerta e 1 centesimo di ricarica, non sono previsti né un costo SIM né di attivazione o spese di spedizione.

I minuti sono conteggiati, come per le altre offerte, sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta, così come il traffico dati a scatti anticipati di 1 Kb.

Kena Flash 9,99 si rinnova automaticamente ogni mese, salvo il credito non sia sufficiente a coprire il costo di rinnovo, in tal caso la fruizione sarà sospesa. Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i il traffico dati saranno tariffati come previsto dal Piano Base Kena, fino ad esaurimento del credito e salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea.

Per effettuare traffico dati alla tariffa del Piano Base Kena sarà comunque necessario inviare un SMS con testo INTERNET ON al 40543711 dall’Italia e al +393505999990 dai Paesi UE.

Se non viene effettuata una ricarica del credito residuo – di importo idoneo al rinnovo dell’offerta – entro 90 giorni dalla sospensione, verrà avviato il processo di cessazione.

Per chi viaggia all’estero, in Roaming in UE potranno essere utilizzati minuti e SMS previsti dall’offerta, mentre per il traffico dati è applicata una limitazione a 5 GB al mese.

Il piano base di riferimento (applicato in caso di mancato rinnovo offerta o per il traffico dati extrasoglia) è Kena Base: 35 centesimi al minuto per le chiamate, SMS a 25 centesimi ad invio e 50 centesimi ogni 50 MB per il traffico internet.