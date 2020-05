PosteMobile: numero linee sale a 4.470.000. In crescita anche l’ARPU

Torna a crescere PosteMobile, l’operatore mobile virtuale di Poste Italiane che opera come Full MVNO su rete WINDTRE *. Dai risultati finanziari pubblicati oggi, emerge che il numero di linee (PosteMobile + PosteMobile Casa) è salito a 4.470.000, contro 4.416.000 del trimestre precedente.

Continua a crescere anche l’ARPU, ovvero i ricavi medi per unità, che sale a 4,5 euro, contro i 4 euro del trimestre precedente e 3,7 euro dello stesso periodo di un anno fa.

LEGGI ANCHE: Numero linee e clienti dei MVNO Italiani

A livello di Gruppo, Poste Italiane chiude il primo trimestre con un utile in calo di quasi un terzo a 306 milioni di euro, rispetto ai 439 milioni del pari periodo dl 2019 (-28,6%) e un fatturato in riduzione del 3% sul primo trimestre 2019 a 2.755 milioni di euro.

I minori ricavi sono dovuti al lockdown e da costi one-off per far fronte all’emergenza, oltre che per la tutela della salute dei dipendenti e dei clienti.

I ricavi da servizi di pagamento e mobile sono aumentati su base annua del 16,5% a 165 milioni di euro, i ricavi da servizi di corrispondenza, pacchi e distribuzione in calo del 12,4% a 771 milioni di euro. In calo anche i ricavi da servizi finanziari (-1,4%) a 1,464 miliardi di euro, mentre cresce il business assicurativo (+5,1%) a 355 milioni di euro.

“Sebbene la performance del 2020 sia stata impattata dal lockdown, i recenti eventi – ha commentato l’amministratore delegato Matteo Del Fante – hanno accelerato trend emergenti chiave e confermato la direzione strategica del piano Deliver 2022. Poste Italiane ha affrontato la crisi con un profilo finanziario robusto, con uno stato patrimoniale solido e una forte capacità di generare liquidità grazie al nostro business redditizio”.

“Durante questa crisi – ha aggiunto – abbiamo continuato a supportare tutti i nostri stakeholder, rafforzando la nostra reputazione. Poste è un operatore di sistema; il nostro ruolo è diventato più importante e questo si tradurrà in un business più forte e sostenibile. Insieme, saremo all’altezza della sfida”.

Sempre in tema di Coronavirus, il Gruppo Poste Italiane ha specificato che l’attuale emergenza sanitaria influirà in maniera decisa sull’evoluzione del contesto economico e sociale dei prossimi mesi e ad oggi non è possibile delineare con precisione quella che sarà “la nuova normalità” ed effettuare realistiche previsioni sull’evoluzione economica e finanziaria del Gruppo nel corso del 2020.

* Ricordiamo che PosteMobile opera come Full MVNO su rete WINDTRE, mentre le SIM inserite nel telefono fisso per il servizio voce di PosteMobile Casa, sono su rete Vodafone.