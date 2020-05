Novità Kena Voce: minuti e SMS illimitati più 50 MB a 4,99 euro al mese

Kena Mobile ha lanciato oggi la nuova variante dell’offerta Kena Voce, che permette di usufruire di minuti e SMS illimitati più un piccolo bundle dati (50 MB in 4G tariffati a scatti anticipati di 1 KB) a 4,99 euro al mese solo se si proviene da iliad e alcuni operatori mobili virtuali (con l’esclusione di CoopVoce, Fastweb Mobile, Rabona Mobile, Tiscali Mobile, ho. Mobile e Very Mobile).

Come per altre offerte, Kena ha deciso di non “infastidire” gli altri principali operatori di rete mobile (TIM, Vodafone e WINDTRE), così come i rispettivi “second brand” di proprietà (ho. e Very Mobile), oltre ovviamente agli altri operatori mobili virtuali citati.

Non è al momento previsto alcun contributo di attivazione per questa offerta, né il costo per la SIM. In fase di acquisto si spenderanno solamente 5 euro (4,99 euro di costo dell’opzione e 0,01 euro di prima ricarica).

Per la tariffazione del traffico dati, in caso di superamento della soglia mensile, si applicano le condizioni previste dal Piano Base Kena (50 centesimi ogni 50 MB di traffico dati effettuato).

Kena Voce si rinnova automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo. Alla data di scadenza il rinnovo viene scalato dal credito residuo della SIM, entro massimo 4 ore dall’orario di prima attivazione dell’offerta e sarà confermato da un SMS.

Se il credito non è sufficiente a coprire il costo di rinnovo, la fruizione sarà sospesa. Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno quindi tariffati come previsto dal Piano Base Kena, fino ad esaurimento del credito e salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea.

Effettuando una ricarica di importo sufficiente, l’offerta sarà nuovamente fruibile, mentre se la ricarica del credito non viene effettuata entro i 90 giorni dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà avviato il processo di cessazione di Kena Voce.

I minuti e i 50 MB inclusi nell’offerta sono utilizzabili senza limitazioni anche in Roaming in UE.