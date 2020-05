1Mobile 75XPlus Reward ora in promozione con 75 GB più 25 GB in omaggio dal terzo mese

Disponibile fino al 31 maggio 2020 la promozione che permette di avere 75XPlus Reward di 1Mobile sempre con 75 GB in 4G e minuti illimitati e 50 SMS, ma con 25 GB in più in omaggio a partire dal terzo mese (contro i 15 GB dell’offerta standard).

Il tutto a 9,99 euro al mese e a 7,99 euro a partire dal terzo mese in poi. In pratica dal terzo mese si usufruirà di un bundle che prevede ben 100 GB di internet, oltre a minuti illimitati e 50 SMS.

Minuti e SMS dell’offerta possono essere utilizzati anche nel Roaming in UE, mentre per il traffico dati è prevista una limitazione mensile, che in questo specifico caso (stando alla formula prevista dalla normativa europea) corrisponde a 4,6 GB nei primi tre mesi e 3,7 GB quando il costo mensile scenderà a 7,99 euro.

Il costo di attivazione della 1Mobile 75XPlus Reward è di 10 euro presso tutti i punti vendita 1Mobile. L’offerta può essere sottoscritta anche online e da chi ha attivo il piano 70XPlus o una offerta Reward.

Se si vuole disattivare l’offerta, la stringa è *11*503*0# seguita dal tasto di invio chiamata, mentre per conoscere i GB residui *104# o *103# per controllare la data di scadenza dell’offerta.