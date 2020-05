ho. Mobile proroga l’offerta ho. 8,99 euro con 50 Giga, minuti e SMS illimitati al 24 maggio 2020

Dopo aver impostato una data di scadenza, inizialmente prevista per il 15 maggio, ho. Mobile ha deciso di prorogare fino al 24 maggio 2020 l’offerta ho. 8,99, riservata a chi attiva una nuova numerazione o richiede il passaggio da Kena Mobile e Daily Telecom Mobile.

Con ho. 8,99 si hanno a disposizione 50 Giga in 4G (con velocità massima teorica fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati a 8,99 euro al mese.

Il costo di attivazione è di 9 euro, a cui vanno aggiunti 0,99 euro di costo SIM e 9 euro di prima ricarica obbligatoria (che servirà a coprire il primo canone dell’offerta), per un totale di 18,99 euro una tantum.

Ricordiamo che la portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti si perderà lo sconto e l’offerta verrà rinnovata al costo di 12,99 euro al mese.

Tutti i principali servizi accessori sono inclusi (senza costi aggiuntivi): SMS ho. chiamato, navigazione hotspot, 42121 per credito residuo, trasferimento di chiamata, avviso di chiamata. I numeri a pagamento 199 e 899 sono disabilitati di default, ma possono essere riattivati in qualsiasi momento dall’app ho.

In caso ci si rechi in uno dei paesi UE aderenti al Roam Like At Home, è possibile utilizzare tutti i minuti e gli SMS dell’offerta e fino a 6,1 Giga al mese di traffico dati.