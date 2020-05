ho. Mobile: l’offerta solo dati con 100 Giga a 12,99 euro al mese prosegue fino al 15 giugno 2020

Sarà disponibile ancora fino al 15 giugno 2020 l’offerta solo dati di ho. Mobile, che prevede 100 Giga di internet su rete 4G (fino a 30 Mbps in download e upload) al prezzo promozionale di 12,99 euro al mese (invece di 14,99 euro).

In trasparenza tariffaria l’offerta non ha una data di scadenza, quindi è facile immaginare che le proroghe potrebbero proseguire ancora per diversi mesi.

Il costo di attivazione è di 9 euro, sia per i nuovi clienti che per chi lo è già, più 0,99 euro di costo SIM e 13 euro di prima ricarica obbligatoria (per coprire la prima mensilità dell’offerta), per un totale di 22,99 euro.

La tariffa base applicata per chiamate e SMS è il Piano Base e prevede i seguenti costi: 19 centesimi al minuto verso tutte le numerazioni nazionali, senza scatto alla risposta e 29 centesimi per ogni singolo SMS inviato.

Nell’offerta, anche se non evidenziato, sono inclusi anche 5 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali e 5 SMS al mese.

Una volta terminati i 100 GB, la navigazione viene bloccata, ma si può sempre rinnovare l’offerta anticipatamente direttamente dall’area clienti e da app.

Nel Roaming in UE vengono messi a disposizione ogni mese 6,1 GB di traffico dati (la tariffazione voce e SMS è la stessa applicata a livello nazionale).