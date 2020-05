Nuova offerta Fastweb Mobile con 50 GB, minuti illimitati e 100 SMS a 8,95 euro al mese

Fastweb Mobile, l’operatore mobile virtuale che opera come Full MVNO su rete TIM (ma è previsto il passaggio su quella WINDTRE), ha lanciato una nuova offerta con più GB ad un costo inferiore di quanto proposto fino ad ora.

Al costo mensile di 8,95 euro (fino al 26 maggio 2020, salvo proroghe) vengono messi a disposizione 50 Giga in 4G (fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload), minuti illimitati e 100 SMS, più chiamate incluse dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Per quanto riguarda il Roaming in UE, vengono messi a disposizione 500 minuti, 100 SMS e fino a 4 GB al mese e, lo ricordiamo, a differenza di altri gestori, con Fastweb Mobile è possibile utilizzare questo bundle anche quando ci si reca in Svizzera (Paese non UE).

Richiedendo questa offerta online, non sono previsti costi né per la SIM né per la spedizione (è però obbligatorio il pagamento con carta di credito o addebito bancario, anche se l’importo dei rinnovi avviene su credito residuo della SIM). Si pagherà in tutto solo 8,95 euro, ovvero il costo del primo canone mensile.

Secondo le condizioni generali di contratto, il cliente è tenuto ad utilizzare la carta SIM ed il traffico incluso nell’offerta “secondo criteri di buona fede e di correttezza”, rispettando i seguenti parametri:

Traffico uscente per ciascuna SIM non superiore a 10.000 minuti/mese

Traffico uscente per ciascuna SIM non superiore a 1.250 SMS/mese

Rapporto tra traffico entrante ed uscente almeno pari o superiore al 60% per ciascun mese

Terminato il traffico incluso nell’offerta, è possibile continuare ad inviare SMS a consumo (tariffati 5 centesimi ad invio), mentre il traffico dati viene inibito fino al rinnovo successivo dell’offerta.

In alternativa, è possibile acquistare 1 GB extra al costo di 6 euro (tetto massimo 10 GB al mese) oppure l’opzione 10 GIGA al costo di 6 euro al mese (e si rinnoverà in automatico insieme al rinnovo dell’offerta, salvo richiesta di disdetta).

Ricordiamo che per Fastweb Mobile (attualmente Full MVNO su rete TIM) è previsto il passaggio sotto rete WINDTRE (compreso il 5G sviluppato insieme a WINDTRE), ma non ha comunicato una data ufficiale per il passaggio.

Ai clienti non è richiesto di effettuare alcuna procedura, questo perché non sarà necessaria nessuna operazione di cambio SIM. Appena si avranno informazioni ufficiali, non mancheremo di comunicarle.

Queste le destinazioni internazionali incluse nell’offerta. Rete fissa di: Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria

Solo rete mobile per la Lettonia e rete fissa più mobile di: Austria, Canada, Cina, Corea Del Sud, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania, USA.