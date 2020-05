Fastweb Mobile e Payback: due mesi gratis dell’offerta con 50 GB, minuti illimitati e 100 SMS (e tanti punti omaggio)

Torniamo a parlare dell’offerta lanciata oggi da Fastweb Mobile, che permette di avere 50 Giga in 4G (fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload), minuti illimitati e 100 SMS, più chiamate incluse dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali a 8,95 euro al mese.

Per chi iscritto al programma fedeltà multipartner Payback i vantaggi aumentano, con 2 mesi gratuiti dell’offerta oltre all’accumulo di tanti punti omaggio (fino al 15 giugno 2020, salvo proroghe).

Nello specifico, i clienti Payback che attivano l’offerta Fastweb Mobile riceveranno 1.200 punti omaggio all’attivazione del numero con portabilità, altrimenti 960 punti omaggio per chi attiva una nuova numerazione. L’accredito dei punti Payback è di norma entro 60 giorni dall’attivazione.

Se si mantiene attiva l’offerta sottoscritta, si riceveranno ulteriori punti fedeltà: 200 punti omaggio per chi rimane in Fastweb Mobile più di tre mesi, ulteriori 200 punti dopo sei mesi e ancora altri 200 punti dopo un anno.

Si potranno sfruttare i punti raccolti (fino ad un massimo di 1800) per richiedere o un premio del catalogo Payback o un buono sconto del valore di 5 euro da Carrefour (equivalente a 1.000 punti Payback).

Tra le condizioni della promozione, va ricordato che l’esercizio del diritto di recesso o la risoluzione del contratto che comportino il rimborso totale o parziale dell’importo speso implicheranno lo storno e/o il mancato accredito dei punti accumulati in proporzione all’ammontare rimborsato. Sono esclusi dall’assegnazione di punti i contratti di fornitura che non siano destinati ad uso privato e residenziale.

Invariate le condizioni dell’offerta Fastweb Mobile, già segnalate questa mattina. In Roaming in UE + Svizzera, vengono messi a disposizione 500 minuti, 100 SMS e fino a 4 GB al mese.

Terminato il traffico incluso nell’offerta, è possibile continuare ad inviare SMS a consumo (tariffati 5 centesimi ad invio), mentre il traffico dati viene inibito fino al rinnovo successivo dell’offerta.

In alternativa, è possibile acquistare 1 GB extra al costo di 6 euro (tetto massimo 10 GB al mese) oppure l’opzione 10 GIGA al costo di 6 euro al mese (e si rinnoverà in automatico insieme al rinnovo dell’offerta, salvo richiesta di disdetta).

Fastweb Mobile opera come Full MVNO su rete TIM ma è previsto nel corso di quest’anno il passaggio sotto rete WINDTRE (compreso il 5G sviluppato insieme a WINDTRE). Appena sarà ufficializzata la data di passaggio, non mancheremo di scriverne.

Per i clienti non cambierà nulla a livello pratico (cambierà ovviamente la copertura di rete in base alla zona in cui ci si trova), non sarà richiesto di effettuare alcuna procedura, né servirà la sostituzione della SIM.

Queste le destinazioni internazionali incluse nell’offerta. Rete fissa di: Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria

Solo rete mobile per la Lettonia e rete fissa più mobile di: Austria, Canada, Cina, Corea Del Sud, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania, USA.