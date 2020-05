Torna Kena 9,99 Flash: 100 Giga, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese, solo per 72 ore

Kena Mobile, un po’ sulla scia di quanto fa PosteMobile con la sua Creami WOW Weekend, torna a proporre Kena 9,99 Flash, l’offerta che mette a disposizione ben 100 Giga di traffico dati in 4G (fino a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload), minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese.

Kena 9,99 Flash è riservata a chi effettua portabilità del numero da iliad e diversi MVNO (sono esclusi: TIM, WINDTRE, Vodafone, Fastweb, CoopVoce, Tiscali Mobile, Rabona, Very Mobile e ho. Mobile) e potrà essere richiesta nei punti vendita Kena dal 22 al 24 maggio (compatibilmente con gli orari di apertura), mentre online fino alle 10 di lunedi 25 maggio (come riportato dal countdown presente sul sito ufficiale dell’operatore).

Il costo totale per l’acquisto di Kena Flash 9,99 è di 10 euro, 9,99 per il primo canone mensile dell’offerta e 1 centesimo di ricarica, non sono previsti né un costo SIM né di attivazione o spese di spedizione.

I minuti sono conteggiati, come per le altre offerte, sugli effettivi secondi di conversazione e senza scatto alla risposta, così come il traffico dati a scatti anticipati di 1 Kb.

Kena Flash 9,99 si rinnova automaticamente ogni mese, salvo il credito non sia sufficiente a coprire il costo di rinnovo, in tal caso la fruizione sarà sospesa. Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i il traffico dati saranno tariffati come previsto dal Piano Base Kena, fino ad esaurimento del credito e salvo opzioni aggiuntive attive sulla linea.

Per effettuare traffico dati alla tariffa del Piano Base Kena sarà comunque necessario inviare un SMS con testo INTERNET ON al 40543711 dall’Italia e al +393505999990 dai Paesi UE.

Se non viene effettuata una ricarica del credito residuo – di importo idoneo al rinnovo dell’offerta – entro 90 giorni dalla sospensione, verrà avviato il processo di cessazione.

Per chi viaggia all’estero, in Roaming in UE potranno essere utilizzati minuti e SMS previsti dall’offerta, mentre per il traffico dati è applicata una limitazione a 5 GB al mese.

Il piano base di riferimento (applicato in caso di mancato rinnovo offerta o per il traffico dati extrasoglia) è Kena Base: 35 centesimi al minuto per le chiamate, SMS a 25 centesimi ad invio e 50 centesimi ogni 50 MB per il traffico internet.