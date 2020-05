Porta un amico in Kena Mobile, per entrambi un Buono Regalo Amazon da 10 euro

Insieme all’ultimo aggiornamento dell’applicazione ufficiale di Kena Mobile, disponibile da oggi, l’operatore mobile virtuale di TIM ha lanciato l’iniziativa “Porta un Amico in Kena!“, con cui ottenere un Buono Regalo Amazon del valore di 10 euro.

Per poter ricevere il buono è necessario che l’attivazione dell’offerta avvenga esclusivamente il giorno 8 giugno 2020.

Come funziona. Innanzitutto dall’Area Clienti online MyKena o dall’applicazione ufficiale (come detto, appena aggiornata per aggiungere questa novità) bisogna richiedere il codice invito, cliccando sull’apposito pulsante denominato “Richiedi Codice”.

La procedura di richiesta da App prevede l’invio di un SMS sul proprio numero con una One Time Password da inserire prima di cliccare sul pulsante “Richiedi Codice”.

Una volta visualizzato, basta comunicarlo ai propri contatti. A questo punto chi ha ricevuto il codice dovrà portare il proprio numero di telefono in Kena, acquistando una delle offerte disponibili e inserire il codice invito prima del completamento dell’acquisto.

Entro 30 giorni dal primo rinnovo dell’offerta entrambi riceveranno, direttamente via SMS, il Codice per ottenere il Buono Regalo Amazon del valore di 10 euro. E’ vincolante il fatto che entrambi debbano essere clienti Kena Mobile almeno fino al primo rinnovo dell’offerta.

Una volta generato il codice invito, questo può essere condiviso a chiunque si voglia, senza alcun limite, dal 25 maggio all’8 giugno compreso.

Per quanto riguarda invece il Buono Regalo Amazon, verrà inviato via SMS ai destinatari entro 30 giorni dalla data del primo rinnovo dell’offerta. I Buoni non sono cumulabili, indistintamente dal numero di amici portati in Kena, si riceverà un solo Buono Regalo Amazon.

E’ essenziale dunque che chi ha ricevuto il codice invito effettui l’acquisto dell’offerta Kena Mobile solamente il giorno 8 giugno (ricordandosi di inserire il codice prima della conferma di acquisto) e che sia l’invitato che il cliente presentatore devono rimanere in Kena almeno fino al primo rinnovo della loro offerta.