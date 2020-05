CoopVoce: dal 1° giugno le nuove offerte TOP 30 e EASY+ a partire da 5 euro al mese

Novità in arrivo da CoopVoce, che dal 1° giugno all’8 luglio 2020 metterà a disposizione due nuove offerte, la TOP 30 e EASY+.

CoopVoce TOP 30

TOP 30 mette a disposizione 30 Giga in 4G, minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 1.000 SMS al costo di 9 euro al mese (il bundle è utilizzabile senza limitazioni anche in Roaming in UE).

CoopVoce EASY+

L’offerta EASY+ mette a disposizione 3 Giga di traffico internet in 4G, 1.000 minuti verso tutte le numerazioni nazionali e 300 SMS al costo di 5 euro al mese (anche in questo caso il bundle è utilizzabile senza limitazioni quando ci si reca in uno dei paesi che aderiscono al Roam Like At Home).

Il cliente che si reca presso un punto vendita Coop può quindi scegliere tra quale delle due offerte optare (in base all’utilizzo che fa del telefono), sia in caso di nuova attivazione che di portabilità da altro operatore mobile a CoopVoce.

Come sempre, anche EASY+ e TOP 30 possono essere attivate dai già clienti, con un contributo una tantum di 9 euro.

In entrambe i casi i minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte. Al superamento dei minuti e SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario base presente sulla propria utenza, mentre il traffico internet è inibito.

La promozione si rinnova automaticamente ogni mese, se il credito residuo non è sufficiente, verrà sospesa per 30 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro questo lasso di tempo, altrimenti verrà disattivata.