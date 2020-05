1Mobile: arriva la proroga di giugno 2020 per l’intera offerta tariffaria

1Mobile, l’operatore mobile virtuale di CIM Srl (Compagnia Italia Mobile) che opera su rete Vodafone (con accesso al 4G con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), torna a prorogare l’intera offerta tariffaria.

Come da consuetudine rodata, si tratta di proroghe che proseguono di 15 giorni in 15 giorni, questa volta dunque fino al 15 giugno 2020.

75XPlus Reward

1Mobile 75XPlus Reward è riservata ai nuovi clienti in portabilità da TIM, Wind Tre, iliad e MVNO (con la sola eccezione di Vodafone) e permette di avere 75 GB in 4G e minuti illimitati e 50 SMS, con 25 GB in più in omaggio a partire dal terzo mese.

Il costo mensile è di 9,99 euro (più costo di attivazione di 10 euro), che scende a 7,99 euro a partire dal terzo mese in poi. In pratica dal terzo mese si usufruirà di un bundle che prevede ben 100 GB di internet, oltre a minuti illimitati e 50 SMS.

L’offerta può essere sottoscritta anche online e da chi ha attivo il piano 70XPlus o una offerta Reward. Per chi interessato invece a disattivarla, la stringa da utilizzare è *11*503*0# seguita dal tasto di invio chiamata, mentre per conoscere i GB residui *104# o *103# per controllare la data di scadenza dell’offerta.

Large Plus Reward

1Mobile Large Plus Reward è riservata ai nuovi clienti in portabilità da TIM, Wind Tre, iliad e MVNO (con la sola eccezione di Vodafone, a cui 1Mobile si appoggia) e permette di avere 35 GB di internet su rete 4G (più 15 GB aggiuntivi dal terzo mese), minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali, 40 SMS e tariffe speciali per l’estero a 6,99 euro al mese (5,99 euro dal terzo mese in poi).

Minuti e SMS dell’offerta possono essere utilizzati anche nel Roaming in UE, mentre per il traffico dati è prevista una limitazione mensile, che in questo specifico caso (stando alla formula prevista dalla normativa europea) corrisponde a 3,2 GB nei primi tre mesi e 2,8 GB quando il costo mensile scenderà a 5,99 euro.

Il costo di attivazione della 1Mobile Large Plus Reward è di 8 euro. L’offerta può essere sottoscritta anche da chi ha attivo il piano 70XPlus inviando una mail a info@unomobile.it (in questo caso il costo di attivazione è di 15 euro).

Se si vuole disattivare l’offerta, la stringa è *11*504*0# seguita dal tasto di invio chiamata, mentre per conoscere i GB residui *104# o *103# per controllare la data di scadenza dell’offerta.

60 Plus Limited Edition

L’offerta prevede 60 Giga di internet in 4G, minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali (tariffe speciali a consumo per le chiamate internazionali), più 5 GB e 50 SMS in omaggio dal terzo mese in poi.

Il prezzo mensile (in promozione) della 1Mobile 60 Plus Limited Edition è di 10 euro, mentre il costo di attivazione è di 10 euro.

Per l’attivazione basta digitare *11*115*1# seguito dal tasto chiamata del proprio smartphone. L’offerta è attivabile anche dai già clienti, ma in questo caso verrà applicato un costo aggiuntivo (una tantum) di 15 euro.

In caso di credito insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta/opzione verrà sospesa e potrà essere riattivata a fronte di una idonea ricarica.

1Mobile Special Plus

1Mobile Special Plus prevede 50 Giga di internet in 4G (più 5 GB e 50 SMS in omaggio dal terzo mese) con minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e tariffe dedicate per l’estero a 9,90 euro al mese (4,6 GB di traffico dati in Roaming in UE).

Il costo di attivazione per i nuovi clienti è in promozione a 5 euro (invece di 8 euro). Per attivare 1Mobile Special Plus è sufficiente digitare la stringa *11*402*1# seguita dal tasto di invio chiamata. Per disattivarla, la stringa invece è: *11*402*0#.

Per i clienti con un’offerta già attiva che vorranno passare alla 1Mobile Special Plus, verrà applicato un costo di attivazione pari a 15 euro. In caso di credito insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta/opzione viene sospesa e potrà essere riattivata solo a fronte di una idonea ricarica.

1Mobile Power Plus

1Mobile Power Plus prevede 28 Giga di internet su rete 4G Vodafone (3,7 GB in Roaming in UE), 1.000 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali e minuti illimitati verso numerazioni 1Mobile, più 5 Giga e 30 SMS in omaggio a partire dal terzo mese (oltre a tariffe dedicate per l’estero).

Il tutto a 7,90 euro al mese con un costo di attivazione, in promozione, di 7 euro. L’offerta è attivabile digitando la stringa *11*111*1# e premendo il tasto chiamata sul proprio smartphone con SIM 1Mobile.

La promozione 1Mobile Power Plus si rinnova in automatico ogni mese, al 3° rinnovo consecutivo il cliente riceve in omaggio 5 GB supplementari da utilizzare sempre per il solo traffico effettuato in Italia e 30 SMS; il traffico e gli SMS che non saranno utilizzati nel mese in corso non sono cumulabili con quelli del mese successivo.

Per i clienti con un’offerta già attiva che vogliono passare alla 1Mobile Power Plus viene applicato un costo di attivazione di 15 euro. In caso di credito insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta/opzione viene sospesa e potrà essere riattivata solo a fronte di una idonea ricarica.

E’ possibile disattivare 1Mobile Power Plus digitando la stringa *11*111*0# e premendo il tasto invio chiamata sul proprio smartphone.

1Mobile Large Plus

1Mobile Large Plus prevede 18 Giga di internet su rete 4G Vodafone (3,2 GB in Roaming in UE), 1.000 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali più 5 Giga in omaggio dal terzo mese (oltre a tariffe dedicate per l’estero).

Il tutto a 6,90 euro al mese con un costo di attivazione di 7 euro. L’offerta è attivabile digitando la stringa *11*501*1# e premendo il tasto chiamata sul proprio smartphone con SIM 1Mobile.

La promozione 1Mobile LARGE PLUS si rinnova in automatico ogni mese, al 3° rinnovo consecutivo il cliente riceve in omaggio 5 GB supplementari da utilizzare sempre per il solo traffico effettuato in Italia (quello non utilizzato nel mese in corso non è cumulabile con il traffico del mese successivo).

In caso di credito insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta/opzione viene sospesa e potrà essere riattivata solo a fronte di una idonea ricarica.

E’ possibile disattivare 1Mobile Large Plus digitando la stringa *11*501*0# e premendo il tasto invio chiamata sul proprio smartphone. Per i clienti con un’offerta già attiva viene applicato un costo di attivazione di 15 euro.

1Mobile Start Plus New

1Mobile Start Plus prevede 5 Giga di internet in 4G (più 3 Giga dal terzo mese), 500 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali e tariffe dedicate per l’estero, 30 SMS a 4,99 euro al mese (2,3 GB in Roaming in UE). Il costo di attivazione è di 10 euro.

Per attivare 1Mobile START PLUS è sufficiente digitare la stringa *11*116*1# seguita dal tasto di invio chiamata. Se si vuole disattivare l’offerta, la stringa è *11*112*0#.

Per i clienti con un’offerta già attiva che vogliono passare alla 1Mobile START PLUS viene applicato un costo di attivazione di 15 euro. In caso di credito insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta/opzione viene sospesa e potrà essere riattivata solo a fronte di una idonea ricarica.

1Mobile World Plus

L’offerta prevede 20 Giga di internet in 4G, 500 minuti verso tutte le numerazioni nazionali, 320 minuti internazionali verso Austria, Bangladesh, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, India, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e USA (oltre a tariffe speciali a consumo per le chiamate internazionali).

Sono previsti 5 GB aggiuntivi in omaggio dal terzo mese in poi (4,6 GB di traffico dati per il Roaming in UE). Il costo mensile è di 10 euro mentre quello di attivazione è di 5 euro. Per l’attivazione basta digitare *11*113*1# seguito dal tasto chiamata del proprio smartphone. Per i clienti con un’offerta già attiva viene applicato un costo di attivazione di 15 euro.

Call Unlimited Plus

L’offerta prevede minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali (tariffe speciali a consumo per le chiamate internazionali), 50 SMS e 1 Giga di internet in 4G (più 1 GB in omaggio dal terzo mese in poi). Il costo mensile è di 6,99 euro mentre il costo di attivazione è di 8 euro.

Per l’attivazione basta digitare *11*114*1# seguito dal tasto chiamata del proprio smartphone. Per i clienti con un’offerta già attiva viene applicato un costo di attivazione di 15 euro. In caso di credito insufficiente per due scadenze consecutive l’offerta/opzione verrà sospesa e potrà essere riattivata a fronte di una idonea ricarica.

1Mobile Country Plus New

Al costo mensile di 6 euro, l’offerta prevede 1.000 minuti di chiamate verso numerazioni nazionali e tariffe dedicate per l’estero, con un costo di attivazione di 3 euro. Per l’attivazione basta digitare *13*108*1# seguito dal tasto chiamata del proprio smartphone. Per i clienti con un’offerta già attiva viene applicato un costo di attivazione di 15 euro.

1Mobile Country Easy

Al costo mensile di 1 euro, permette di usufruire di tariffe dedicata per chiamare più di 100 paesi nel mondo. Il costo di attivazione è di 8 euro ed è possibile attivare l’offerta digitando la stringa *11*108*1# e premendo il tasto chiamata del proprio smartphone.