CoopVoce supporta l’iniziativa solidale di Etika con SIM e connessione dati gratis

CoopVoce ha deciso di unirsi ad Etika (gruppo di acquisto eco-solidale promosso dalla Cooperazione trentina) nel contrastare l’emergenza sociale generata dal Covid-19.

Si tratta di aiuti concreti per sostenere le famiglie del territorio che si trovano in difficoltà, come nei casi di povertà (vecchi e nuovi) con soggetti impossibilitati ad acquistare beni di prima necessità, ma anche supporto psicologico per la chiusura forzata di strutture e servizi dedicati proprio a persone più fragili.

Etika è intervenuta donando 4.000 pacchi alimentari (con l’aggiunta di mascherine donate a sua volta da AIL e SAIT) a 500 famiglie bisognose, ma anche più di 1.000 ore di supporto psicologico contro i rischi della solitudine e dell’isolamento forzato.

CoopVoce ha contribuito con 140 SIM ognuna con 10 GB al mese di internet gratuito per due mesi. Etika ha aggiunto ulteriori due mensilità e acquistato 140 tablet, fornendoli già configurati e con la SIM al proprio interno (per renderne immediato l’utilizzo).

I pacchi alimentari e i tablet sono arrivati grazie al sistema di distribuzione di SAIT (Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine) nei punti vendita presenti in tutte le zone del Trentino e lì le persone beneficiarie hanno potuto ritirarli.

Nel caso non sia stato loro possibile, sono intervenuti gli operatori sociali o i volontari del progetto #restaacasapassoio.