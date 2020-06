CoopVoce TOP 30 e EASY+: ecco le nuove offerte disponibili da oggi a partire da 5 euro al mese

Come anticipato nei giorni scorsi, sono disponibili da oggi (e fino all’8 luglio 2020) le due nuove offerte CoopVoce: la TOP 30 e EASY+.

CoopVoce TOP 30

L’offerta TOP 30 mette a disposizione 30 Giga in 4G, minuti illimitati verso tutte le numerazioni nazionali e 1.000 SMS al costo di 9 euro al mese (il bundle è utilizzabile senza limitazioni anche in Roaming in UE).

I minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte.

CoopVoce EASY+

L’offerta EASY+ mette a disposizione 3 Giga di traffico internet in 4G, 1.000 minuti verso tutte le numerazioni nazionali e 300 SMS al costo di 5 euro al mese (anche in questo caso il bundle è utilizzabile senza limitazioni quando ci si reca in uno dei paesi che aderiscono al Roam Like At Home).

Anche in questo caso i minuti sono tariffati sugli effettivi secondi di conversazione, senza scatto alla risposta e le connessioni internet a singolo kbyte

Dettagli offerte CoopVoce

EASY+ e TOP 30 possono essere attivate dai nuovi clienti che richiedono portabilità del numero da altro gestore o una nuova numerazione CoopVoce, sostenendo un costo SIM pari a 10 euro, di cui 5 subito disponibili come credito (di questi, dallo scorso aprile, 4 euro sono credito bonus e 1 euro credito telefonico standard. Qui maggiori dettagli).

Per chi invece cliente lo è già, può ugualmente attivare una delle due offerte con un contributo una tantum di 9 euro.

Al superamento dei minuti e SMS compresi nel mese si applicano le condizioni del piano tariffario base presente sulla propria utenza, mentre il traffico internet è inibito.

EASY+ e TOP 30 si rinnovano automaticamente ogni mese, se il credito residuo non è sufficiente, l’offerta verrà sospesa per 30 giorni. Per riattivarla è necessario ricaricare entro questo lasso di tempo, altrimenti verrà disattivata.

In caso di bisogno (se si terminano minuti, SMS o GB prima del previsto) le offerte CoopVoce possono essere rinnovate anticipatamente, basterà corrispondere nuovamente il canone mensile via Area Clienti online o via App CoopVoce, chiamando il numero gratuito di assistenza automatica 4243688, il Servizio Clienti 188 oppure inviando un semplice SMS con la dicitura “RINNOVA” seguita dal nome dell’offerta (Esempio: RINNOVA TOP 30).