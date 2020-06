Kena Mobile lancia Kena Internet, l’opzione solo dati con 100 GB a 11,99 euro al mese

Dopo ho. anche Kena Mobile ha deciso di lanciare una nuova opzione solo dati con ben 100 GB messi a disposizione ogni mese. Si chiama Kena Internet 11,99 e, come si può facilmente dedurre dal nome, ha un costo mensile di 11,99 euro.

L’offerta, con attivazione gratuita fino al 30 giugno 2020, prevede 100 GB di traffico dati su rete 4G TIM (con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload), oltre ad un piccolo quantitativo di minuti (10) e SMS (10), insomma letteralmente una copia dell’offerta proposta dal second brand di Vodafone, ho. Mobile.

Kena Internet è sottoscrivibile solo da chi attiva un nuovo numero Kena Mobile. Minuti e SMS possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre il traffico dati prevede una soglia mensile di 6 GB.

Superata questa soglia, il costo per la navigazione internet è di 0,0042 euro a MB. Raggiunti i 100 GB il costo della navigazione dati diventa quello previsto dal Piano Base Kena.

Le chiamate non prevedono scatto alla risposta e i Giga in 4G hanno scatti anticipati di 1 KB. La tariffa extrasoglia è Kena Base e prevede un costo di 35 centesimi al minuto per tutte le chiamate verso numerazioni nazionali, 25 centesimi per ogni SMS inviato e 50 centesimi di euro ogni 50 MB di navigazione internet.

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo, in caso contrario l’offerta verrà sospesa. Se non sono attive opzioni aggiuntive, nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e il traffico dati vengono tariffati come previsto dal Piano Base Kena, fino ad esaurimento del credito.

Se la ricarica del credito non viene effettuata entro 90 giorni dal mancato rinnovo, l’offerta verrà cessata.

Il costo totale di acquisto dell’offerta è pari a 15 euro, di cui 11,99 del primo canone mensile e 3,01 di prima ricarica obbligatoria. Il costo SIM, costo di attivazione e di spedizione (quest’ultimo pari a 5 euro) sono gratis.