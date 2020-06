Il lancio di spusu è sempre più vicino: su Play Store arriva l’applicazione ufficiale

Dopo la nostra anteprima esclusiva dello scorso anno, relativa al lancio di spusu in Italia, l’operatore mobile virtuale del gruppo austriaco Mass Response è sempre più vicino e a riprova di questo c’è anche lo sbarco sul Play Store Google dell’applicazione ufficiale “spusu Italia“.

L’app è già scaricabile e permetterà di visualizzare il tuo credito residuo della propria utenza, verificare la data di scadenza della tariffa, tenere sotto controllo i consumi, impostare il limite costi e personalizzare la segreteria telefonica.

Dagli screenshot inseriti nella presentazione dell’applicazione, sembrerebbe che spusu metterà a disposizione l’accesso alla rete 4G+ di WINDTRE, un po’ come succede in Austria, dove si appoggia alla rete di Drei – H3G.

Stando ai dati del Ministero dello Sviluppo Economico e alle conferme arrivate dallo stesso operatore mobile virtuale Mass Response opererà come Full MVNO con il prefisso assegnato 378.0 (con un blocco di 1 milione di numerazioni).

La sede italiana dell’operatore, come svelato nei mesi scorsi su queste pagine, è localizzata in via Angelo Rizzoli 8 (a Milano), all’interno della struttura che ospita RCS Mediagroup e altre società.

Che in settimana arrivi il lancio di questo nuovo operatore mobile virtuale? Continuate a seguirci, non mancheremo di darvi tutte le informazioni in merito. Qui il link diretto per scaricare l’applicazione: Google Play Store.

Update. Dalla data del 5 giugno, oltre all’applicazione su Play Store ha fatto la sua comparsa anche la pagina Facebook ufficiale “spusu Italia“, che potete visitare a questo link.