Il debutto di spusu Italia è ufficiale: offerte e servizi disponibili dal 15 giugno 2020

Con una nota stampa girata alla nostra redazione e a quella di diversi portali web, Spusu ha comunicato pochi minuti fa la data di debutto in Italia, prevista per il prossimo 15 giugno.

Dopo la nostra anteprima esclusiva dello scorso anno e come anticipato ieri, l’attesa per il debutto nel nostro paese è ormai terminata: l’operatore mobile virtuale del gruppo austriaco Mass Response tra una settimana ci farà conoscere tutte le sue offerte e servizi.

Da pochi giorni sono online i due profili social ufficiali, uno su Facebook e l’altro su Instagram, mentre l’applicazione ufficiale è già scaricabile da ieri sul Google Play Store (qui maggiori dettagli).

Informazioni che vanno ad aggiungersi a quelle già note, come il prefisso assegnato – il 378.0 – per un totale di 1 milione di numerazioni e la conferma arrivata dallo stesso operatore mobile virtuale controllato da Mass Response, che opererà come Full MVNO su rete WINDTRE.

La sede italiana dell’operatore, come svelato nei mesi scorsi su queste pagine, è localizzata in via Angelo Rizzoli 8 (a Milano), all’interno della struttura che ospita RCS Mediagroup e altre società.

Nei prossimi giorni la società presenterà in anteprima in un apposito meeting online per i media, il brand e le offerte che poi verranno commercializzate la prossima settimana, dunque in caso di ulteriori dettagli, non mancheremo di comunicarli.