Confermato: spusu Italia presenterà in una conferenza online tariffe e brand lunedi 15 giugno 2020

Con una comunicazione diffusa in serata, spusu Italia ha confermato quanto riportato nei giorni scorsi su queste pagine e lunedi 15 giugno alle 10:30, con apposita conferenza online, verrà presentato il brand e le tariffe.

Si tratta della data di lancio ufficiale di questo nuovo operatore mobile virtuale, di cui conosceremo finalmente tutti i dettagli e scopriremo se presenterà offerte e promozioni interessanti per il nostro mercato o meno.

Riportiamo ancora una volta le principali informazioni su questo MVNO (o meglio Full MVNO su rete WINDTRE): spusu sta per sprich und surf, “parlare e navigare” (come spiegato dal CEO Katzbauer) e in Italia non subirà variazioni, rimarrà dunque lo stesso brand utilizzano in Austria.

La società che controlla questo nuovo operatore mobile virtuale è l’austriaca Mass Response, con alcune attività che continueranno ad essere gestite dalla sede principale, mentre dalla filiale italiana (localizzata in via Rizzoli 8 a Milano) quelle che riguardano marketing, vendite e contabilità (come raccontato nel nostro articolo di ieri), oltre al Servizio Clienti interno, per cui sono state già assunte 15 persone.

La piattaforma tecnologica utilizzata per fornire il servizio è proprietaria, senza quindi il bisogno di doversi rivolgere a fornitori esterni (come accade per altri MVNO), il che significa anche maggiore indipendenza e celerità nella risoluzione di eventuali problematiche. Il prefisso utilizzato per il primo milione di numerazioni sarà il 378.0.

Per chi volesse, sono già disponibili la pagina Facebook ufficiale, così come quella Instagram ed è già scaricabile l’applicazione dedicata su Play Store di Google (per dispositivi Android).