Very Mobile: registrati problemi su chiamate e servizio dati

Si avvia verso la risoluzione la problematica riscontrata da questa mattina su chiamate e servizio dati da diversi clienti Very Mobile, l’operatore mobile virtuale (second brand) di WINDTRE.

Da poche ore, contattando il Servizio Clienti al 1929, è possibile ascoltare l’avviso della problematica in corso. Questo il messaggio attivo nel momento in cui vi scriviamo:

Gentile cliente, ti informiamo che potresti riscontrare difficoltà di utilizzo della rete voce e dati. Stiamo lavorando per ripristinare il servizio. Ti invitiamo a riprovare più tardi. Ci scusiamo per il disagio.

Immancabili, come avviene sempre in questi casi, le proteste dei clienti sulla pagina Facebook ufficiale dell’operatore, dove nei commenti viene chiesto un rapido ripristino del servizio e spiegazioni sull’accaduto.

Il disservizio non sembra comunque aver colpito tutti i clienti Very Mobile, alcuni dei quali lamentano la problematica dalla mattinata di oggi, altri addirittura da ieri sera.

Sicuramente il Servizio Clienti non era preparato per la mole di chiamate di protesta e segnalazioni, con attese più lunghe del solito per parlare con un operatore.

Si tratta del primo disservizio Very Mobile a livello nazionale e il secondo nel giro di pochissimi giorni a livello locale, dato che a Pordenone martedi scorso per un blackout della rete WINDTRE, anche i clienti del second brand sono rimasti totalmente isolati per alcune ore.

Come sempre, nella nostra pagina dedicata, trovate l’elenco di tutti i principali disservizi registrati dai clienti degli operatori mobili virtuali e ringraziamo i lettori per tutte le segnalazioni inviate.