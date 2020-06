GoMo, l’operatore mobile virtuale irlandese di EIR (Gruppo Iliad) supera i 200.000 clienti

L’operatore mobile virtuale irlandese GoMo, lanciato il 15 ottobre 2019 da Eir Telecom (gestore telefonico controllato dal Gruppo Iliad e da Xavier Niel), ha superato un nuovo traguardo, quello dei 200.000 clienti.

Il primo, lo aveva raggiunto lo scorso Natale, con 100.000 clienti conquistati grazie ad una speciale promozione lancio che prevedeva, al costo di 9,99 euro al mese, chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 80 Giga (di cui 10 Giga utilizzabili in Roaming in UE). Meno della metà del prezzo offerto dai principali competitor in quel periodo.

Da inizio anno l’offerta standard è passata a 12,99 euro al mese, mantenendo lo stesso identico bundle e un prezzo comunque molto competitivo per il mercato irlandese che, nel primo trimestre 2020, contava oltre 6,7 milioni di abbonati (su circa 5 milioni di abitanti).

L’annuncio da parte dell’operatore è di poche ore fa e ricorda come GoMo “ha rivoluzionato il mercato della telefonia mobile in Irlanda mantenendo le cose semplici” e che è “l’unico operatore di telefonia mobile a garantire un prezzo mensile a vita”.

Caroline Lynch, responsabile marketing di GoMo, ha dichiarato: “Il successo senza precedenti di GoMo ci ha portato a creare la nostra nuova campagna ‘Join The Movement‘ ispirata agli oltre 200.000 della nostra grande community che abbiamo conquistato dal lancio di GoMo appena 8 mesi fa. Non solo abbiamo creato un marchio entusiasmante che cambia il mercato, GoMo ha già vinto premi di settore per ‘Best Billpay Mobile’ e ‘Best SIM-Only Mobile Plan’, e questo è solo l’inizio.”

GoMo opera sulla rete mobile di Eir, con una copertura della popolazione del 99% e di oltre il 98% per quanto riguarda il 4G. Va ricordato che questo MVNO non ha negozi fisici o call center per l’assistenza del cliente, essendo 100% online, dall’acquisto della SIM all’assistenza al cliente (fornita tramite webchat attiva sette giorni su sette).

Nel primo trimestre 2020 (stando ai più recenti dati pubblicati dalla ComReg, l’autorità di settore), Vodafone è il primo operatore mobile d’Irlanda, con una quota di mercato del 38,6%, segue Three con il 35,1%, Eir *con il 17,4% (1.171.000 clienti – dato ufficiale del gruppo), Tesco Mobile (MVNO) con il 6,1% e altri operatori mobili virtuali al 2,9%.

Rispetto ai dati dell’ultimo trimestre 2019 (quando ha fatto il suo debutto sul mercato GoMo Ireland), Vodafone e Eir hanno visto una crescita degli abbonati, mentre Three, Tesco Mobile e gli altri MVNO un calo.

* Segnaliamo che il numero di abbonati e la quota di mercato di GoMo Ireland è inserita all’interno del dato Eir.