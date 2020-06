Debutta spusu Italia: ecco le tariffe S-ole, M-are e L-una

Ufficiali le prime tre offerte del nuovo operatore mobile virtuale spusu Italia, annunciate durante la diretta della conferenza stampa di questa mattina: si chiamano S-ole, M-are e L-una (articolo in aggiornamento).

Offerta S-ole

S-ole prevede 500 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali, 100 SMS e 10 Giga di traffico dati (fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload) con la possibilità di accumulare fino a 20 Giga di riserva, al costo di 7,90 euro al mese.

Nel Roaming in UE si hanno a disposizione fino a 3,7 GB di traffico dati, 500 minuti e 100 SMS al mese.

Offerta M-are

M-are offre invece 1.000 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali, 200 SMS e 15 Giga di traffico dati con la possibilità di accumulare fino a 30 Giga di riserva, al costo di 9,90 euro al mese.

Nel Roaming in UE si hanno a disposizione fino a 4,6 GB di traffico dati, 1.000 minuti e 200 SMS al mese.

Offerta L-una

La terza offerta, L-una, offre invece 2.000 minuti di chiamate verso tutte le numerazioni nazionali, 500 SMS e 50 Giga di traffico dati (fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload) con la possibilità di accumulare fino a 100 Giga di riserva, al costo di 13, 90 euro al mese.

Nel Roaming in UE si hanno a disposizione fino a 6,5 GB di traffico dati, 1.000 minuti e 200 SMS al mese.

Tutte e tre le offerte prevedono (in via promozionale) la possibilità di avere subito i GB previsti come riserva. La tariffa extrasoglia prevede un costo di 9 centesimi al minuto per le chiamate, 9 centesimi per singolo SMS inviato e 9 centesimi per ogni MB di traffico dati effettuato.

La sostituzione della SIM (o la mancata restituzione in caso di esercizio del diritto di recesso) ha un costo di 4 euro.