Lancio spusu Italia: segui la diretta streaming con tutte le novità e le offerte

Ringraziamo chi ci ha seguito in questa presentazione online del nuovo operatore mobile virtuale spusu. Continuate a seguirci per tutti gli approfondimenti su questo e gli altri MVNO.

11:30 | Viene nuovamente riproposto il video di presentazione di spusu Italia e annunciato la messa online del sito web, da cui è già possibile acquistare una nuova SIM.

11:25 | Il Servizio Clienti viene confermato con gestione dall’Italia. Come spiegato nei giorni scorsi, spusu ha già assunto le prime 15 persone per l’assistenza clienti.

11:15 | Metodi di pagamento accettati: carta di credito o bonifico bancario. Confermato il lancio del sito alle ore 12.

11:14 | I primi clienti che acquistano un’offerta spusu avranno subito a disposizione (per i primi tre mesi) tutti i GB di riserva senza bisogno di accumularli. La velocità di navigazione viene confermata in 4G+ (300 Mbps in download).

11:12 | Oltre al numero di assistenza telefonica, già comunicato, viene segnalata l’assistenza anche tramite WhatsApp, questa volta però ad un altro numero dedicato 3780102000.

11:00 | Come anticipato, inizialmente le offerte saranno acquistabili esclusivamente online, in un secondo momento in alcuni negozi che verranno aperti a Milano, Roma e le principali città.

10:56 | Le SIM vengono spedite tramite corriere espresso BRT (Bartolini) in due giorni lavorativi (fino a 4 nelle isole). Il costo della spedizione è di 10 euro, non sono previsti costi di attivazione.

10:44 | Le offerte presentate saranno subito disponibili oggi sul sito ufficiale spusu.it. Il Servizio Clienti che risponde al numero 3780101000 dal lunedi dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 18 via telefono, chat e mail (ciao@spusu.it). Ci sarà da attendere per la E-SIM, non verrà commercializzata subito, ma in un secondo momento.

10:40 | Anche spusu, come fatto da un altro operatore lanciato giusto due anni fa nel nostro paese, promette zero costi nascosti e tariffe chiare e semplici. Per il momento non è previsto il servizio VOLTE.

10:35 | Presentate le tre offerte spusu: S-ole, M-are, L-una

10:30 | Parte la diretta streaming di spusu Italia e si presenta con un video: tariffe semplici, minuti SMS e Giga non utilizzati nel mese si trasformano in GB nel mese successivo.

L’attesa è finita: dalle 10:30 di questo lunedi 15 giugno 2020, finalmente scopriremo di più sul lancio di spusu Italia, l’operatore mobile virtuale dell’austriaca Mass Response, che opera su rete WINDTRE.

Abbiamo già riportato nei giorni scorsi tutte le principali novità che riguardano questo nuovo Full MVNO, compreso il prefisso utilizzato, il 378.0. Adesso è il momento di scoprire tutto il resto.