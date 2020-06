PosteMobile Casa Web, l’offerta con modem portatile e internet illimitato a 20,90 euro al mese

Debutta oggi PosteMobile Casa Web, una soluzione adatta a tutti per connettersi a Internet da casa in modo facile e veloce grazie al modem autoinstallante e al servizio di connettività dati su rete radiomobile.

L’offerta si rivolge in particolare ai clienti con esigenze di sola connettività dati e a utenti giovani e dinamici che preferiscono soluzioni facili e flessibili. La principale caratteristica di PosteMobile Casa Web è, infatti, la versatilità: il cliente ha la possibilità di portare il modem ovunque, anche in vacanza, in modo pratico e senza la necessità dell’intervento di un tecnico.

È sufficiente collegare il modem alla presa di corrente per essere subito connessi. Come le altre offerte della gamma PosteMobile Casa, anche questa è conveniente e trasparente e prevede: internet illimitato con velocità fino a 300 Mbps e il modem Wi-Fi a un canone mensile eccezionalmente scontato a 20,90 euro (anziché 26,90 euro) e valido per tutta la durata contrattuale.

È previsto un contributo di attivazione una tantum di 29 euro. PosteMobile Casa Web può essere richiesta esclusivamente online sul sito postemobile.it attraverso un processo d’acquisto rapido e intuitivo. Per averla basterà inserire i propri dati, caricare la foto di un documento di identità e firmare il contratto tramite SMS. Il prodotto sarà consegnato direttamente a casa gratuitamente.

La carta SIM non è abilitata al traffico voce/SMS né al traffico dati in roaming. Il modem WiFi è concesso in comodato d’uso gratuito al cliente per tutta la durata contrattuale. In caso di cessazione degli effetti del rapporto contrattuale il cliente dovrà restituire entro 60 giorni il dispositivo a propria cura e spese.

I corrispettivi saranno fatturati a intervalli bimestrali a mezzo conto telefonico e potranno essere addebitati su conto corrente a seguito delle verifiche sulla domiciliazione oppure pagati tramite bollettino postale. L’imposta di bollo pari a 16,00 euro, sarà rateizzata in 8 fatture.

Fonte: comunicato stampa