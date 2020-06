spusu Italia: attenzione ai costi “extra” e cessazione SIM dopo tre mesi in caso di mancato rinnovo dell’offerta

Dai primi riscontri sui social, così come anche dai commenti che si possono leggere nei nostri ultimi articoli, il nuovo operatore mobile virtuale spusu non sembra aver conquistato l’interesse di molti potenziali clienti con le sue tariffe che, va detto, non sono propriamente tra le più convenienti sul mercato.

Quello che però farà probabilmente storcere un po’ di più il naso a molti sono i costi “extra” addebitati in caso di mancato rinnovo dell’offerta. Stando alle condizioni generali di contratto (potete scaricare il PDF integrale da qui) se l’offerta non viene rinnovata per credito insufficiente, verrà addebitato 1 euro sul credito residuo per ogni mese di mancato rinnovo, fino ad esaurimento.

Una volta svuotato il credito residuo, oltre a non poter più chiamare, inviare messaggi o effettuare traffico dati, si hanno a disposizione fino a tre mesi di tempo per ricaricare, in caso contrario la SIM verrà disattivata e il numero di telefono potrà essere riassegnato ad un altro utente.

Ci sono poi una serie di spese “accessorie”, come i 4 euro addebitati in caso di danneggiamento o mancata restituzione della SIM per chi esercita il diritto di recesso, o fino a 10 euro (IVA esclusa) di spese per pagamento con carta di credito non riuscito o fino a 5 euro (IVA esclusa) per addebito SEPA non riuscito.

Tra gli aspetti positivi, le utenze spusu hanno di default il blocco delle numerazioni a sovrapprezzo, che potrà essere gestito direttamente dall’Area Clienti online in caso di necessità.

Forse da questo debutto ci si aspettava qualcosina di più, specialmente sul fronte delle tariffe (in Austria, dove è attivo dal 2015, questo operatore mobile virtuale propone quasi una trentina di offerte diverse), ma per fortuna c’è tutto il tempo per migliorarsi e correggere qualche “errore di gioventù”.