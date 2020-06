Novità spusu: ora le SIM hanno durata di 15 mesi, senza costi aggiuntivi in caso di mancato utilizzo

Dopo la nostra segnalazione dei giorni scorsi, il nuovo operatore mobile virtuale spusu ha sistemato quelli che erano probabilmente dei piccoli errori “di gioventù”.

Nelle condizioni di contratto pubblicate al lancio era infatti previsto che, “se l’offerta non viene rinnovata per credito insufficiente, verrà addebitato 1 euro sul credito residuo per ogni mese di mancato rinnovo, fino ad esaurimento”.

Inoltre, una volta terminato il credito residuo, oltre a non poter più chiamare, inviare messaggi o effettuare traffico dati, si avevano a disposizione fino a tre mesi di tempo per ricaricare la SIM, in caso contrario era prevista la cessazione da parte dell’operatore.

Come confermato dalla filiale italiana di spusu, ora queste condizioni sono state aggiornate e non vengono più applicati costi “extra” e la durata della SIM è stata fissata a 15 mesi. Nel dettaglio:

Se non hai abbastanza credito per rinnovare la tua offerta per 15 mesi consecutivi il tuo contratto viene automaticamente annullato senza comportare dei costi aggiuntivi per te. Se invece sei senza credito, la telefonia (passiva e attiva), gli SMS e il consumo dati non sono più disponibili. Hai 15 mesi di tempo per ricaricare la tua scheda SIM, altrimenti la tua SIM non potrà essere più riattivata e il corrispondente numero potrà essere riassegnato ad un altro utente.

Segnaliamo inoltre che è stato reso più chiaro anche il testo relativo alle chiamate internazionali: chi attiva una delle tre attuali offerte (S-ole, M-are o L-una) può utilizzare tutti i minuti messi a disposizione ogni mese non solo per le chiamate a livello nazionale, ma anche per quelle verso i fissi e i mobili dei paesi UE.

Per fare un esempio pratico, chi attiva l’offerta S-ole, con 10 GB, 500 minuti e 100 SMS a 7,90 euro al mese, potrà utilizzare i 500 minuti sia per chiamare numerazioni nazionali che fissi e mobili dei paesi UE.

Tutti i i minuti e gli SMS possono inoltre essere utilizzati senza limitazioni anche quando ci si reca all’estero in uno dei paesi che aderiscono al Roam Like At Home *, mentre per il traffico dati è applicata una soglia mensile di 3,7 GB.

Con queste novità ora l’offerta spusu diventa sicuramente più interessante per tutti quei clienti che hanno necessità di effettuare molte chiamate all’estero, indistintamente che si tratti di numeri fissi o mobili, in attesa di conoscere eventuali nuove opzioni tariffarie.

* I 28 Paesi dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito (fino a dicembre 2020), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, a cui si aggiungono anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia, che fanno parte della European Economic Area (EEA).