Very Mobile punta ai clienti iliad con l’offerta da 4,99 euro al mese

Very Mobile (second brand WINDTRE) si allinea a Kena Mobile e ho., proponendo la sua migliore offerta del momento, anche ai clienti iliad.

L’opzione tariffaria Very 4,99, che permette di avere 30 Giga di traffico dati in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutte le numerazioni nazionali è da oggi disponibile anche da chi effettua una portabilità del numero da iliad.

Dal lancio di Very Mobile, questa offerta era riservata solo ai clienti di tutti i MVNO, con le eccezioni dei due second brand di TIM e Vodafone, ovvero ho. e Kena Mobile.

INVIA il tuo speed test Very Mobile o consulta quelli inviati dai clienti

Per chi effettua richiesta di portabilità online dagli operatori mobili citati, il costo complessivo per l’acquisto dell’offerta è di 9,99 euro (4,99 euro del primo canone mensile più 5 euro di costo SIM e attivazione. La spedizione è gratuita).

In caso di esaurimento dei GB, la navigazione internet viene bloccata. E’ in ogni caso sempre possibile procedere con il rinnovo anticipato dell’offerta direttamente dall’App Very Mobile, tramite il pulsante “Rinnova ora”.

Minuti e SMS previsti ogni mese dall’offerta possono essere utilizzati anche in Roaming in UE, mentre per il traffico dati vengono messi a disposizione solo 2,4 GB dei 30 previsti in ambito nazionale.

Sono inclusi nel prezzo i servizi “Ti ho cercato” e “RingMe”, oltre alla possibilità di utilizzare la funzione di hotspost, mentre sono bloccate le numerazioni internazionali e satellitari, così come i servizi a pagamento (es: abbonamenti ad oroscopi, suonerie, sfondi etc.), che possono comunque essere gestiti tramite l’App Very Mobile.